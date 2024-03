ANA TRENTO * ASSEMBLEA DELEGATI: “ IL RITROVO DI OGGI È IMPORTANTE PER LA VITA ASSOCIATIVA, CI FA SPERARE PER IL FUTURO “

20.35 - domenica 3 marzo 2024

“Il ritrovo di oggi è un evento importante per la nostra vita associativa: ci fa sperare per il suo futuro, nonostante tutto” così il Presidente della Sezione ANA di Trento Paolo Frizzi ha aperto l’assemblea sezionale elettiva dei delegati, svoltasi domenica 3 marzo 2024 presso la Sala della Cooperazione in Via Segantini a Trento.

Il momento di ritrovo è stato anticipato dalla commemorazione dei Caduti a Mattarello, seguita dalla messa assieme alla comunità locale e dal brindisi alla presenza di Alfieri e Capigruppo sabato 2 marzo alle ore 18.00.

La mattina della domenica alle ore 9:00 si sono svolti gli onori al Tricolore e al Vessillo Nazionale: erano presenti il Sindaco di Trento Franco Ianiselli, il Presidente della Provincia Maurzio Fugatti, il Coordinatore nazionale dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale Roberto Paccher, il Comandate della Polizia locale di Trento Alberto Adami.

“Volontariamente volontari” è stato il tema dell’assemblea, nell’anno in cui Trento è stata scelta come Capitale europea del Volontariato: “dobbiamo sempre ricordarci che far parte attiva della nostra associazione e interpretare il suo significato è e deve restare un atto di volontarietà”.

Sono ben 257 i soci andati avanti nel 2023, due dei quali reduci della Seconda Guerra mondiale. Un particolare pensiero d’affetto è stato dedicato al Consigliere di Zona di Comano di Terme Attilio Caldera, andato avanti nel settembre 2023.

Frizzi ha elencato le attività dell’anno passato, tra cui spiccano l’Adunata di Udine dall’11 al 14 maggio, il Pellegrinaggio in Adamello dal 26 al 28 luglio, il campo scuola nazionale a Roverè della Luna con il supporto di personale militare e la mostra “Alpini Trentini in Russia” a Torre Vanga -recentemente visitata anche dalla Commissione della difesa del Senato. Continuano ad avere un significato importante per la Sezione l’operazione panettone e pandoro durante il periodo natalizio e gli impegni per il recupero di alcune aree devastate dalla Tempesta Vaia.

Sono grandi le aspettative per l’adunata di Vicenza dal 10 al 12 maggio 2024: quest’anno sarà presente anche “Casa Trento”, un campo di attendamento che ospiterà oltre 3500 Alpini e amici trentini a poche centinaia di metri dal centro cittadino.

Per quanto riguarda le iscrizioni, il 2023 ha visto una diminuzione di 153 soci Alpini ma un aumento di 325 soci aggregati. La Sezione ripone grandi speranze nell’impatto dei campi scuola sull’interessamento giovanile verso il mondo alpino: il prossimo campo si svolgerà dal 17 al 31 agosto a Passo Vezzena: “il Campo scuola nazionale ha il preciso obiettivo di avvicinare i giovani -per così dire un tempo- in età di leva, far loro conoscere quel modello di esperienza che era, è e resterà officina del Volontariato”. Hanno successivamente preso parola il tesoriere Mirko Tezzele, il Revisore dei conti Vittorio Perrone, il Presidente Nu.Vol.A. Lorenzo Pegoretti.

Franco Ianeselli è intervenuto sottolineando l’importanza dell’attività alpina per il benessere generale della comunità e l’importanza di alleggerire il carico burocratico per permettere di svolgere senza ostacoli i progetti di solidarietà. Dopo l’intervento di Maurizio Fugatti, e del Tenente colonnello Giulio Lepore l’assemblea si è conclusa con l’elezione del Consigliere di Zona Altipiani-Lavarone-Folgaria-Vigolana-Luserna e del Consigliere di zona Terme di Comano.