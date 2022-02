CAMPOBASE * ASSOCIAZIONE: RECH, « IL TRENTINO DEVE PRODURRE POLITICA E NON ACCONTENTARSI DI UTILIZZARE SCHEMI E MODELLI CONCEPITI A LIVELLO NAZIONALE » (NOMI SOCI FONDATORI E DIRETTIVO)

L’intervento del Coordinatore dell’Associazione Campobase

Oggi vi presentiamo l’Associazione politica Campobase, il suo Direttivo e i prossimi passi che l’associazione andrà a compiere

Anzitutto l’origine: questa Associazione nasce tra la gente, dalla naturale interlocuzione tra persone di varia provenienza accomunate dall’inquietudine dovuta alle sfide del momento, alla preoccupazione per il sistema Trentino ma soprattutto dalla profonda e cieca fiducia nella possibilità di proporre ed attuare un progetto futuro.

Da questi sentimenti è nato l’appello sottoscritto dai primi 107 firmatari nel novembre 2021 e dal quale l’associazione ha preso forma il 21 gennaio 2022. L’appello rappresenta la base e l’indirizzo dal quale partiamo. Allo stesso tempo delinea la nostra area politica che non è nazionale né localista ma la terza via, territoriale.

Non si tratta di aggiungere un contenitore politico ma piuttosto il contrario, si tratta di una sintesi politica e di interpretare un bisogno, un’area ampia, che in tanti avvertono necessaria ma che non trova riferimenti nell’esistente.

Ci collochiamo nell’area popolare, riformista, ecologista, autonomista, liberal democratica e ci rivolgiamo a tutti quei trentini che si riconoscono nei temi contenuti dall’appello e che ritengono di non poter restare in attesa, ma ritengono di assumersi in prima persona l’impegno di costruire, di ricucire, di progettare.

Campobase nasce da questo e per questo. Lo abbiamo fatto costituendo un’Associazione per esprimere il senso di uno scopo volontario e comune. Scopo costruito prima di tutto su un forte patto tra le comunità del Trentino e forti di un concetto di alleanza e complementarità tra le valli e le città. Riconoscendo le diverse connotazioni e caratteristiche ma non in termini subalterni, rendendo tutti protagonisti.

A partire dal nome dell’Associazione abbiamo voluto esprimere un forte concetto di identità alpina del Trentino, di ambiente e della sua tutela, ma anche il senso del percorso che abbiamo davanti. Nel gergo alpinistico il campo base è un luogo sicuro da dove si prepara l’ascesa della montagna. E guardate non è solo una questione delle provinciali ma è l’idea di tornare in Trentino a riconoscersi in un progetto comune.