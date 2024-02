APT ROVERETO VALLAGARINA MONTE BALDO * ” PENSARSI AL FUTURO “: « CON IL SOCIOLOGO NADIO DELAI IL CHECK-UP SULL’IDENTITÀ E SULLE VOCAZIONI DEL TERRITORIO »

11.26 - sabato 17 febbraio 2024

Alla Distilleria Marzadro a Nogaredo sono stati presentati i risultati di un percorso originale di indagine che ha coinvolto la classe dirigente della società civile di Rovereto e della Vallagarina. L’iniziativa è stata promossa dall’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo con il contributo del Comune di Rovereto e della Comunità della Vallagarina.

L’indagine è stata curata di Nadio Delai, sociologo e presidente di Ermeneia. Spiega l’autore: “La ragione fondamentale che sta alla base dell’iniziativa è che oggi l’insieme delle incertezze, delle inquietudini e dei timori derivanti dai tanti sommovimenti che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo corrono il rischio di rinchiuderci “in difesa” nel presente anziché riaprirci nuovamente verso il futuro. È questa una tentazione che si registra peraltro nell’intero Paese – e certo non solo nella realtà locale – a seguito di un’attenuazione di quella soggettualità dello sviluppo che ci ha accompagnati brillantemente nell’immediato trentennio del dopoguerra e, a fasi alterne, nei diversi momenti di emergenza che abbiamo via via attraversato: come è avvenuto anche dopo la crisi del 2008 e a valle della pandemia e persino nel corso delle recenti vicende di guerra”.

Delai sottolinea che oggi serve rianimare la voglia di futuro, riprendendo il filo della razionalità e, contemporaneamente, quello delle emozioni: ed è quanto è stato fatto attraverso il percorso di analisi, ribadendo l’importanza di pensare il proprio territorio al di là del quotidiano e cioè all’interno di una logica di medio periodo, coinvolgendo per l’appunto sul tema la classe dirigente della società civile di Rovereto e della Vallagarina, la quale ha anch’essa (e non solo la politica) l’onere di pensarsi a 10-15 anni da oggi.

I risultati dello studio hanno messo in evidenza una serie di ambivalenze positive che vanno interpretate e quindi consapevolmente investite: sul piano delle Identità come dei sentiment, delle vocazioni come dei pregi e dei difetti. Tutto questo ha evidenziato l’esigenza di “rinascere dall’alto”, come si conviene ad un territorio che ha saputo affrontare cicli difficili e cicli di significativo sviluppo e che oggi è chiamato a riprendere il cammino: non accontentandosi di quello che già si è stati e si è già avuto, bensì scommettendo un’altra volta su ciò che si vuole ancora diventare ed avere.

Ed è per questo che lo studio indica, in conclusione, alcune Idee-Progetto emblematiche che evocano in qualche modo il futuro che – come quasi sempre succede – è già presente ma non ce ne accorgiamo. È proprio quello che scriveva, con leggerezza poetica, Rainer Maria Rilke più di un secolo fa osservando che “Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, molto prima che accada”.

Alla presentazione hanno preso parte la sindaca di Rovereto Giulia Robol e il presidente della Comunità della Vallagarina Stefano Bisoffi che hanno sottolineato l’importanza di questo studio per la la visione della Vallagarina del domani.

Giulio Prosser, presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, ha ringraziato tutto lo staff del professor Delai per l’accuratezza e la puntualità della ricerca. “E’ stata importante la collaborazione della Comunità della Vallagarina e del Comune di Rovereto che hanno testimoniato come sia fondamentale trovare obiettivi di medio e lungo periodo da condividere con gli stakeholder, dalla parte politica agli imprenditori. Sono state fondamentali – conclude Prosser – le tante interviste realizzate che hanno dato voce alle varie sensibilità per delineare tutti assieme la Vallagarina del domani, partendo dall’analisi di quello che ha funzionato e non ha funzionato negli ultimi decenni. Per costruire una Vallagarina che sia ancora di più un’eccellenza”.