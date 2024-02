PAT * 27MA GIORNATA FRUTTICOLA: « AL CENTRO DELL’INCONTRO IRRIGAZIONE – SCOPAZZI DEL MELO E DIFESA, A CLES (21/2 – 9.00) »

08.39 - sabato 17 febbraio 2024

Mercoledì 21 febbraio, alle 9, a Cles, presso l’auditorium del Polo Scolastico e in diretta streaming sul canale youtube FEM l’incontro tecnico

27^ Giornata frutticola: irrigazione, scopazzi del melo e difesa. Torna la tradizionale giornata frutticola di Cles organizzata dalla Fondazione Edmund Mach. L’incontro, trasmesso anche in diretta streaming sul canale youtube, è in programma mercoledì 21 febbraio, dalle 9 alle 11.30, presso l’Auditorium del Polo Scolastico.

L’evento è organizzato dal Centro Trasferimento Tecnologico in collaborazione con Melinda, La Trentina e APOT.

Al centro dell’incontro, rivolto a frutticoltori, tecnici e sperimentatori, rappresentanti del settore, l’impatto del cambiamento climatico nei sistemi agro-forestali alpini, gli strumenti per la corretta gestione dell’irrigazione del melo, gli scopazzi del melo con il monitoraggio e le azioni per la riduzione dell’inoculo, il quadro normativo sulla difesa fitosanitaria, i cambiamenti climatici e le ricadute sulla produttività di Renetta Canada e Gala.

27a GIORNATA TECNICA FRUTTICOLA

Mercoledì 21 febbraio 2024 ore 9.00

Evento in presenza

Auditorium del Polo Scolastico – Liceo B. Russell – Via IV Novembre, 35 – Cles

e

Diretta streaming sul canale Youtube della Fondazione E. Mach

https://www.youtube.com/fondazionemach

PROGRAMMA

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Saluti di apertura

09.15 L’impatto del cambiamento climatico nei sistemi agro-forestali alpini

Stefano Corradini Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione Edmund Mach

09.35 Esigenze idriche e strumenti per la corretta gestione dell’irrigazione del melo

Fabio Zottele Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione Edmund Mach

09.55 Scopazzi del melo: monitoraggio e azioni per la riduzione dell’inoculo

Andrea Branz, Loris Chini, Elena Martini, Erica Rizzi, Mattia Zaffoni Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione Edmund Mach

10.15 Pausa caffè

10.35 Difesa fitosanitaria: quadro normativo e prospettive nel breve periodo

Cristiano Zorzi, Gastone Dallago, Michele Berti Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione Edmund Mach

10.55 Cambiamenti climatici e ricadute sulla produttività di Renetta Canada e Gala

Deborah Gabardi, Maurizio Chini, Cristian Defant, Lodovico Delaiti, Fabio Toniolli Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione Edmund Mach

11.25 Dibattito (domande via WhatsApp o SMS al numero 335 8484120)

11.30 Chiusura della giornata tecnica

Moderatore: Matteo de Concini