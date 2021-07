PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “VIVERE IL PARCO”: « A LEVICO TERME IL CONCERTO DEL “CIRCUS QUARTET“ CON TOMMY BRADASCIO – FABIO BUONAROTA – WALTER CALAFIORE – MAX TEMPIA, 21 LUGLIO ALLE 21.00 »

Parco delle Terme, 21 luglio ore 21.00. A Levico il concerto del Circus Quartet. Mercoledì 21 luglio ad ore 21.00 proseguono nel parco delle terme di Levico gli appuntamenti musicali nell’ambito di “Vivere il Parco” con il concerto proposto dal Circus Quartet. Il concerto gratuito si terrà all’aperto presso l’anfiteatro naturale del parco e in caso di maltempo al coperto con posti a sedere assegnati in ordine di arrivo.

Quattro formidabili musicisti di jazz, Tommy Bradascio alla batteria, Fabio Buonarota alla tromba, Walter Calafiore al sax e Max Tempia alle tastiere, presentano live il loro cd “Circus” uscito recentemente per la Barnum for Art.

Un sound caratterizzato da grande energia, virtuosismo, coinvolgimento. Musica che spazio dai classici del jazz come “Take the A train”, sigla di apertura dell’orchestra di Duke Ellington, fino a brani di Horace Silver e Lee Morgan, senza dimenticare originals e un grande omaggio al trombettista Roy Hargrove, recentemente scomparso. Il tutto rivisitato in una chiave di assoluto coinvolgimento che non potrà non affascinare anche il pubblico meno vicino al jazz.

PROGRAMMA COMPLETO: