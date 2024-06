ASSOCIAZIONE PANIFICATORI TRENTO * FESTE VIGILIANE 2024: «LA BENEDIZIONE DEL PANE IN OCCASIONE DEL PONTIFICALE, IL 26 GIUGNO»

17.56 - martedì 25 giugno 2024

Le Feste Vigiliane e la benedizione del pane. L’Associazione Panificatori di Trento ed il pane fresco alla tradizionale benedizione e distribuzione in occasione del Pontificale. In occasione del Pontificale solenne, che verrà celebrato mercoledì 26 giugno dall’Arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi, nella ricorrenza della festa del patrono della città di Trento, San Vigilio, due Maestri Panificatori consegneranno una cesta di “pane di San Vigilio” e di “Dolce di San Vigilio”, sfornati per l’occasione dai panificatori trentini.

Questa prestigiosa cerimonia, che riveste grande importanza culturale e religiosa per la collettività, verrà officiata all’esterno della cattedrale cittadina, dopo la liturgia di commemorazione di San Vigilio: il pane, come anticamente tramandato, viene benedetto e poi distribuito, assieme al vino, ai “pellegrini” in attesa nella piazza Duomo.

Un momento che ripercorre la storia, la cultura e la tradizione dell’arte bianca in trentino e che rappresenta anche un simbolo di accoglienza, cordialità e gentilezza nella cultura religiosa cristiana e dell’ospitalità della nostra gente di montagna.

I prodotti proposti dall’Associazione Panificatori di Trento, provengono dalla rivisitazione di alcune antiche ricette che storicamente venivano elaborate con materie prime della nostra tradizione agricola: ingredienti semplici, che amalgamati danno origine ad una gustosa rosetta al mais, per il “pane di San Vigilio”, ed a un gradevole dolce ai fichi, per il “dolce di San Vigilio”.