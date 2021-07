STELLANTIS * NOMINE: « NED CURIC ENTRERÀ A FAR PARTE DI STELLANTIS COME CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, GESTIRÀ LE RISORSE DELLA TECNOLOGIA DEL GRUPPO »

Stellantis è lieta di annunciare che Ned Curic, attualmente Vice Presidente di Alexa Automotive, Amazon, entrerà a far parte di Stellantis come Chief Technology Officer (CTO) a partire dal 30 agosto 2021. In qualità di CTO di Stellantis, Ned Curic riporterà al CEO Carlos Tavares e gestirà tutte le risorse relative alla tecnologia per il gruppo.

Ned Curic è un esperto riconosciuto a livello mondiale da diversi anni, con comprovato successo dal 2017 in Amazon come Vice Presidente di Alexa Automotive, responsabile della creazione dell’organizzazione commerciale e tecnologica della linea di business Automotive.

Dal 2015 al 2017, Ned è stato EVP presso Toyota Connected, con gestione diretta di ingegneri programmatori, data scientist e designer. In precedenza è stato Chief Technology Officer di Toyota Motor North America, responsabile della pianificazione e dell’esecuzione della strategia di trasformazione digitale, dell’innovazione e della tecnologia avanzata, di dati, marketing digitale, ciclo di vita del cliente, di piattaforme per veicoli e tecnologie per auto connesse, di architettura d’impresa e relativi servizi.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare a stretto contatto con Ned che giocherà un ruolo fondamentale ed essenziale nel definire la direzione strategica della mobilità, dello sviluppo e della crescita futura della nostra azienda per essere all’avanguardia nel settore automobilistico. Ned si unisce a noi nel momento perfetto per plasmare Stellantis nel contesto di un cambiamento senza precedenti del nostro settore.”

