A.C. TRENTO 1921 * CAMPAGNA ABBONAMENTI: «“VIVIAMOLA INSIEME”, AL VIA LE ADESIONI PER LA STAGIONE 2024/25»

13.56 - sabato 13 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Viviamola Insieme”: al via la Campagna Abbonamenti per la stagione 2024/25

Prenderà il via lunedì la campagna abbonamenti dell’A.C. Trento 1921 per la stagione 2024/25. Prima settimana riservata ai vecchi abbonati. Da lunedì 22 luglio vendita aperta a tutti. Confermate le riduzioni della passata stagione e la collaborazione con Dao Conad. Aggiunto uno sconto speciale per il decennale della Presidenza Giacca.

L’A.C. Trento 1921 annuncia con grande piacere che lunedì 15 luglio aprirà la campagna abbonamenti “Viviamola Insieme” per la stagione calcistica 2024/25, la quarta consecutiva in Serie C. L’acquisto dell’abbonamento garantisce il posto assicurato per tutte le gare interne esclusi Playoff, Playout e Coppa Italia.

La campagna abbonamenti si svilupperà in più fasi.

PRIMA FASE: Da lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio tutti gli abbonati della passata stagione potranno confermare il proprio posto o sceglierne uno nuovo non occupato da un altro abbonato della passata stagione. La riconferma dovrà avvenire recandosi personalmente presso gli uffici dell’A.C. Trento 1921, siti in via Roberto da Sanseverino 41 (ingresso lato Tribuna Nord, primo piano, salendo le scale la porta sulla destra) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Coloro che invece saranno impossibilitati a recarsi personalmente, potranno scrivere una mail a biglietteria@actrento.com indicando i propri dati e il settore di appartenenza. Riceveranno poi tutte le indicazioni per proseguire con la riconferma del posto.

SECONDA FASE: I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti a partire da lunedì 22 luglio e sino a martedì 9 agosto 2024, recandosi presso gli uffici della Società siti in via Roberto da Sanseverino, 41 da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Coloro che invece saranno impossibilitati a recarsi personalmente, potranno scrivere una mail a biglietteria@actrento.com indicando i propri dati e il settore di appartenenza. Riceveranno poi tutte le indicazioni per proseguire con la riconferma del posto.

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere una mail a biglietteria@actrento.com.

FIDELITY CARD

Si ricorda che tutti i nuovi abbonati dovranno sottoscrivere la ‘Fidelity Card’ al costo extra di 10 euro. Si tratta di una tessera della validità di 3 anni, sulla quale verrà caricato l’abbonamento. I vecchi abbonati che possiedono già la “Fidelity Card” dovranno portarla con sé e presentarla presso gli uffici del Club al momento dell’acquisto dell’abbonamento. In caso di furto o smarrimento, la “Fidelity Card” non può essere ristampata e sarà necessario acquistarne una nuova.

I PREZZI DELL’ABBONAMENTO:

La tabella che riporta il tariffario completo della campagna abbonamenti 2024/25 è disponibile a questo link.

PROMOZIONI E RIDUZIONI

Quest’anno, la campagna abbonamenti è resa ancora più speciale dal decennale della presidenza di Mauro Giacca. Per celebrare questo importante traguardo, tutti i vecchi abbonati che rinnoveranno la propria tessera nella settimana da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, potranno beneficiare di un ulteriore sconto del 10% sul prezzo dell’abbonamento. Lo stesso sconto verrà garantito anche ai nuovi abbonati che sottoscriveranno la tessera nella prima settimana dalla seconda fase, ossia da lunedì 22 luglio a martedì 26 luglio. Questo gesto vuole essere un ringraziamento a tutti i tifosi che hanno sostenuto il Club in questi dieci anni di successi e sfide.

Confermate anche per quest’anno in tutti i settori dello Stadio Briamasco le riduzioni per le Donne e per gli Over-65. Inserito inoltre un prezzo ridotto per gli Under 20. Per tutti gli Under14, invece, previsto un prezzo fisso.

Inoltre, come segno di gratitudine per il sostegno continuo, ogni abbonato che rinnoverà la propria tessera nella settimana da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, riceverà in omaggio un esclusivo regalo griffato A.C. Trento 1921. Lo stesso verrà garantito anche ai nuovi abbonati che sottoscriveranno la tessera nella prima settimana dalla seconda fase, ossia da lunedì 22 luglio a martedì 26 luglio. Si tratta di un gadget unico, pensato per rappresentare l’orgoglio e l’appartenenza alla nostra grande famiglia sportiva.

CON CONAD…conviene!

Grazie alla collaborazione con il Main Sponsor del Club, DAO Conad, tutti i possessori della “Carta Insieme Conad” avranno la possibilità di ricevere una prepagata dal valore di 40€ (per i vecchi abbonati della stagione 2023-2024 – n. 4 prepagate dal valore di 10€/cad) e del valore di 20 € (per i nuovi abbonati – n. 2 prepagate dal valore di 10€/cad).

Chi non ne possedesse ancora una, potrà sottoscriverla gratuitamente negli uffici dell’A.C. Trento 1921 contestualmente all’acquisto dell’abbonamento.

N.B. Sono esclusi dall’iniziativa gli abbonamenti U14.

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere una mail a biglietteria@actrento.com.