VAL DI FIEMME CASSA RURALE – ASDIR – FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI * “ LA COOPERAZIONE AUTENTICA ”: « APPUNTAMENTO AL PALAFIEMME DI CAVALESE, IL 21/9 ORE 20.30 »

“La cooperazione autentica” al Palafiemme di Cavalese. Quali sono le caratteristiche del cooperatore autentico? Tema della serata in calendario il 21 settembre promossa da Val di Fiemme Cassa Rurale in collaborazione con Asdir (Associazione Direttori Casse Rurali Trentine) e Fondazione don Lorenzo Guetti.

L’appuntamento è in calendario martedì 21 settembre.

Il Palafiemme di Cavalese ospiterà la serata (inizio ore 20.30) sul tema “La cooperazione autentica”.

Interverranno il professor Stefano Zamagni (presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali), Michele Dorigatti, (direttore della Fondazione don Lorenzo Guetti) e Tito Menzani (docente di storia d’impresa all’Università di Bologna).

L’iniziativa è promossa da Val di Fiemme Cassa Rurale in collaborazione con Fondazione don Lorenzo Guetti e con Asdir – Associazione Direttori Casse Rurali Trentine.

“Abbiamo accettato con piacere la proposta di Asdir di organizzare il primo appuntamento di una serie di incontri su cooperazione, innovazione, territorio, crescita e sviluppo culturale, fiducia nei giovani e nel futuro. – osserva Marco Misconel, presidente di Val di Fiemme Cassa Rurale – Temi molto importanti e cari anche al nostro vice direttore Massimo Piazzi scomparso purtroppo prematuramente. È fondamentale mantenere alta l’attenzione su questi concetti e sui valori che ne sono alla base continuando a costruire su di essi”.

La serata prende spunto dal libro “101 domande sull’impresa cooperativa” (Edizioni ViTrenD e Fondazione don Guetti) scritto da Michele Dorigatti e Tito Menzani con prefazione di Stefano e Vera Zamagni.

“L’Associazione dei Direttori delle Casse Rurali Trentine ritiene che, il miglior modo, per ricordare Massimo Piazzi, che è stato un vero propulsore all’interno del nostro direttivo, sia proprio quello di promuovere i temi ed i valori che gli erano cari – spiega Paolo Defrancesco, presidente di Asdir – E’ con piacere quindi che organizziamo insieme alla Cassa Rurale Val di Fiemme e alla Fondazione don Guetti questa serata in cui ci confronteremo sul significato della “vera cooperazione”.

Il libro “101 domande sull’impresa cooperativa” è dedicato a Massimo Piazzi, mancato nel gennaio di quest’anno, vicedirettore di Val di Fiemme Cassa Rurale, “cooperatore autentico e colto. Seguiva da vicino le attività della Fondazione don Guetti – ricorda Michele Dorigatti – era un attento studioso del movimento cooperativo e metteva in pratica e attualizzava i valori e i principi cooperativi nell’agire quotidiano dimostrando sensibilità culturale molto spiccata. Per questo abbiamo voluto dedicare il libro a Massimo ed è per questo che, la prima tappa del tour di presentazione del libro, l’abbiamo fissata in Val di Fiemme, nella sua terra di origine”.