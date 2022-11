UNIONE COMMERCIO E TURISMO – ROVERETO (TN) * TIROCINI: « AL VIA LA PARTNERSHIP CON “SCUOLA PROFESSIONI”, IN OCCASIONE DELLO SHOPPING NATALIZIO GLI STUDENTI NEI NEGOZI PER UNO STAGE »

19.04 - lunedì 21 novembre 2022

Rovereto, studenti nei negozi per imparare il “mestiere”. Stretta collaborazione tra Scuola delle Professioni per il Terziario di Rovereto e Unione Commercio e Turismo per tirocini e sinergia ad ampio raggio

In occasione dello shopping natalizio gli studenti e studentesse della Scuola delle Professioni per il Terziario Cfp-Upt di Rovereto saranno presenti nei negozi di Rovereto per uno stage “sul campo”, in virtù della consolidata collaborazione in essere tra l’Unione Commercio e Turismo del presidente Marco Fontanari, che sei anni fa ha fortemente voluto portare questa scuola a Rovereto, la seconda città del Trentino dove il settore commerciale ha da sempre un ruolo rilevante nell’economia cittadina. I primi studenti impegnati saranno quelli della classe IV^ indirizzo “tecnico commerciale delle vendite”, che fino al 6 gennaio saranno attivi in diversi negozi cittadini, per tornare poi in stage anche dal 6 al 27 febbraio 2023, per un totale di 290 ore in azienda. Dal 30 gennaio al 24 febbraio sarà la volta degli studenti della classe terza indirizzo “operatore ai servizi di vendita”.

“Sono tornato a Rovereto dopo alcuni anni ed il primo obiettivo è quello di rafforzare il nostro rapporto con il sistema delle imprese del territorio – così il direttore Paolo Zanlucchi -. Sei anni fa siamo arrivati a Rovereto grazie alla forte volontà del presidente di Confcommercio Marco Fontanari e vogliamo ribadire il ruolo della nostra scuola in un contesto del Terziario molto sviluppato nel quale i nostri studenti possono trovare importanti sbocchi occupazionali. Stiamo crescendo e sicuramente la nostra scuola ha bisogno di una sede adeguata ai nostri numeri attuali e futuri”.

Alla presenza di alcune titolari delle aziende commerciali che ospiteranno gli studenti in questo periodo pre-natalizio, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino i loro referenti. “Siamo convinti che questi studenti potranno portare un valore aggiunto alle nostre imprese – così Giuliana Savoia, vice presidente dell’Unione Commercio e Turismo e presidente dei dettaglianti lagarini -. E’ nostra responsabilità seguirli e guidarli in questo percorso e crediamo molto in questa collaborazione perché abbiamo bisogno di collaboratori preparati ed aperti alle sfide del futuro”. Anche la prof. Giorgia Raffaelli, referente del percorso di “Operatore ai servizi di impresa”, i cui studenti saranno parimenti in stage in questo periodo, sottolinea “le competenze che i nostri studenti possono mettere a disposizione delle aziende dal ounto di vista amministrativo, contabile e di conoscenza dei gestionali necessari per operare concretamente in molti aspetti della gestione aziendale”.

Ma la collaborazione tra Unione e Cfp-Upt non si esaurisce certo con i tirocini formativi. “Siamo a disposizione anche per progetti ed eventi specifici – sottolinea la referente Ketty Tomio -: come al recente evento “Shopping aspettando Halloween” ed anche in occasione delle prossime iniziative i nostri studenti ben volentieri collaboreranno nell’accoglienza, nella predisposizione di materiali e nell’informazione alla clientela. Si tratta di esperienze molto importanti, preziose per arricchire il loro percorso formativo e prepararli al meglio all’ingresso nel mondo del lavoro.

“La nostra ambizione non è solo quella di forgiare ottimi addetti alle vendite – conclude il direttore Paolo Zanlucchi – ma di creare anche i presupposti perché i nostri studenti diventino gli imprenditori di domani, grazie alle competenze acquisite nel percorso formativo presso il nostro istituto” e alle esperienze maturate sul campo nelle aziende roveretane e lagarine”.