QUESTURA TRENTO * VISITA CAPO POLIZIA GIANNINI: QUESTORE IMPROTA, « IL PREFETTO HA ESPRESSO PAROLE DI APPREZZAMENTO PER IL NOSTRO IMPEGNO NEL TERRITORIO TRENTINO »

17.56 - martedì 28 febbraio 2023

Nella giornata odierna, 28 febbraio 2023, il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini è giunto a Trento, in Questura per una visita di saluto alle donne e agli uomini della Polizia di Stato operanti in questo Provincia.

Ad attenderlo il Questore Maurizio Improta, il Vicario del Questore e tutti i Funzionari della Polizia di Stato che, unitamente al Prefetto Giannini, hanno partecipato al momento di deposizione di una Corona per i Caduti della Polizia di Stato. Momento reso ancora più solenne dalla presenza di un picchetto d’onore composto dai nuovi Agenti assegnati a questa Questura e dall’esecuzione de “Il Silenzio” .

A seguire, l’incontro con i Funzionari presso la sala riunioni. In questa sede, il Questore ha ringraziato il Prefetto Giannini per la sua presenza e per l’attenzione che riserva nei confronti di questa Questura ove, solo pochi mesi fa, sono stati assegnati dei nuovi Agenti così rafforzando l’organico previsto. Il Prefetto Giannini ha espresso parole di gratitudine ed apprezzamento per il proficuo impegno profuso dagli uomini e donne della Polizia di Stato nel territorio trentino, richiamando l’orgoglio e il senso di appartenenza che deve quotidianamente caratterizzare l’operato delle Forze di Polizia.

Successivamente, il Capo della Polizia, unitamente al Questore, ha incontrato gli esponenti civili e militari di questo territorio con i quali ha affrontato diversi temi tra cui l’importanza della sinergia tra le istituzioni e forze dell’ordine, unico strumento per assicurare efficace contrasto alla criminalità e una maggiore percezione del senso di sicurezza da parte dei cittadini. Presenti all’incontro il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il Sindaco del Comune di Trento Ianeselli, il Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento Sandro Raimondi, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Generale Zelano, i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza Colonello Nastasi e dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Ederle e il Vice Prefetto Vicario Di Donato.

Al termine degli incontri istituzionali, il Prefetto Giannini ha accolto l’invito del Questore di pranzare presso la mensa della Questura unitamente al personale presente e ai rappresentanti istituzionali incontrati per l’occasione.

Nell’occasione il prefetto Giannini ha fatto gli auguri al vicario del Questore Luigi Di Ruscio ,promosso dirigente superiore dal consiglio di amministrazione della Polizia di Stato. A giorni il dr di Ruscio lascerà l’incarico a Trento per ricoprire un nuovo e prestigioso incarico