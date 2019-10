TRENTINO VOLLEY * CELEBRAZIONE 20 ANNI ATTIVITà: « IL 18 OTTOBRE SERATA DI PRESENTAZIONE CON IL GRUPPO MUSICALE “THE KOLORS” »

L’attesa è già altissima; mancano meno di due settimane alla grande serata di presentazione dell’Itas Trentino 2019/20, in programma venerdì 18 ottobre alla BLM Group Arena, con inizio alle ore 20.

Con questo eccezionale evento, Trentino Volley celebrerà i suoi venti anni di attività ed offrirà ai propri abbonati e tifosi, a tutto il Trentino e non solo, il concerto dei “The Kolors”. Il gruppo musicale italiano del momento, che proprio nello scorso weekend ha lanciato il suo ultimo singolo “Los Angeles” (già diventata una hit), si esibirà per la prima volta in provincia di Trento, dando vita ad un vero e proprio concerto di quasi un’ora e mezza.

Per far fronte alle numerose richieste già ricevute, da lunedì 7 ottobre Trentino Volley permetterà a tutti gli interessati di assicurarsi i titoli d’accesso. I tagliandi ancora disponibili verranno distribuiti infatti presso gli uffici di Trentino Volley di via Trener 2 a Trento (orari 8-12 e 14-18, da lunedì al venerdì) e saranno reperibili anche online, sul sito www.vivaticket.it.

Presentazione alla Città dell’Itas Trentino 2019/20

Venerdì 18 ottobre 2019 – BLM Group Arena di Trento, ore 20

Ingresso riservato ai possessori dell’apposito tagliando gratuito a partire dalle ore 19.00