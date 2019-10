RUGGERO VAIA E ALTRE 168 FIRME * LETTERA APERTA A: REGOLANI – MAGNIFICA COMUNITà DI FIEMME – ASSESSORE TONINA: « QUANTO PUÒ DARE MALGA LAGORAI ALLA IDENTITÀ FIAMMAZZA E AL TURISMO? »

Lettera aperta ai Regolani e ai Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme e all’Assessore Mario Tonina.

QUANTO PUÒ DARE MALGA LAGORAI ALLA IDENTITÀ FIAMMAZZA E AL TURISMO?

Con relativa soddisfazione abbiamo accolto la notizia del ridimensionamento del progetto di ristrutturazione della Malga Lagorai, finanziato nell’ambito del progetto Translagorai. Constatiamo che sono state recepite alcune delle nostre valutazioni sul progetto iniziale, il quale avrebbe alterato in modo sostanziale ed irreversibile un “luogo dell’anima”.

Ribadiamo che il nostro movente era ed è il nostro amore per queste montagne, per la loro ricchezza culturale e paesaggistica e che il nostro proposito è di contribuire positivamente alla questione. Ringraziamo dunque la Comunità per avere finalmente reso noto il “nuovo progetto preliminare” redatto sei mesi or sono dal geometra Maurizio Piazzi. Così si può ragionare su una base concreta.

Con la stessa intenzione costruttiva vogliamo qui proporre alcuni spunti che, speriamo, possano indurre a rivedere la delibera adottata dal Consesso della Comunità lo scorso 4 settembre, anche perché se il progetto fosse stato divulgato prima i Regolani lo avrebbero potuto esaminare accuratamente, sentire e rappresentare il giudizio dei loro Vicini. E purtroppo constatare che la planimetria del progetto Piazzi contiene ben 38 posti-tavolo interni, non “una quindicina” come ha minimizzato lo Scario, e che l’unica differenza rispetto all’iniziale progetto è l’assenza della “terrazza esterna”. Questo ci preoccupa molto! In aggiunta vi è l’affermazione dell’Assessore Tonina: “la Magnifica Comunità ha dichiarato la disponibilità ad assumere personale direttamente a proprio carico per la custodia del bivacco” (relazione in Commissione del 24/09/2019): non doveva questa gestione costituire il “reddito aggiuntivo per i malgari”?

Partiamo dal fatto che “malga” e “casèra” significano, rispettivamente, “luogo della lavorazione del latte” e “locali dove si produce il formaggio”. Oggi, per il turista, ma anche per il giovane locale, “malga” è diventato sinonimo di “ristorante-bar”, mentre dell’altro vocabolo conservano memoria gli anziani. Ciò è dovuto allo snaturamento che hanno subìto tante di queste strutture alpine, vicine alle piste da sci o raggiungibili con mezzi a motore. Restando sul nostro versante del Lagorai, ne possiamo elencare tante: le malghe Rolle, Valmaggiore, Sàdole, Cadinello, Buse dal Sass, …

Per questo riteniamo che le ultime poche malghe che testimoniano della cultura alpina meritino un trattamento ponderato e lungimirante. Esse costituiscono un patrimonio soprattutto culturale, sono la nostra memoria, possono avere una valenza enorme per i giovani, per conoscere le proprie radici, e anche per il turismo. Da questo punto di vista, Malga Lagorai è un gioiello che sogniamo vedere davvero “valorizzato”, anziché “monetizzato” similmente agli altri ricordati sopra. Quando diciamo che essa va ristrutturata “come malga” intendiamo che essa può svolgere non solo tale funzione, ma anche diventare un esempio, un modello, un richiamo che attiri i visitatori ad affrontare la lunga camminata necessaria per raggiungerla.

Purtroppo, ancorché ridimensionato, nel nuovo progetto prevale ancora lo scopo ricettivo-turistico rispetto a quello tradizionale, come testimonia la planimetria, dove il malgaro è ribattezzato “gestore” e la sua residenza viene spostata nella parte di stalla sottratta all’uso, mentre la casèra diventa esclusivamente adibita a ristorante-rifugio.

Stante che la malga – ormai è riconosciuto – non è un punto d’appoggio per la Translagorai e che in due ore di lì si raggiunge il fondovalle, sono palesemente inutili i 17 posti-letto nel sottotetto della casèra: il bivacco attiguo alla stalla è più che sufficiente. Inoltre, per poter ricoverare tutti gli animali in tempi di ritorno dei grandi carnivori, è bene lasciare la stalla quanto più grande possibile: il progetto ne sottrae più di un terzo ad uso abitativo, mentre sarebbe ragionevole ricavarvi al più il “locale tecnico” e il “magazzino”.

Nella Malga Lagorai futura, quella che sogniamo, la “casèra” resterà sé stessa, ossia la casa dei malgari, con l’alloggio per essi al primo piano e al pianterreno la cucina-soggiorno. Gli altri locali saranno attrezzati per lavorare il latte e per lo stoccaggio del formaggio. Nella cucina e all’esterno i malgari potranno far consumare i propri prodotti, nonché illustrare come il latte viene lavorato, come si alternano le zone di pascolo, quanto influisce l’erba locale sul sapore e sul colore del formaggio e le altre innumerevoli sapienze che solo ha chi fa quel mestiere.

È un sogno solo nostro?

Quando in ogni ex-malga ci saranno aperitivi e birra, polenta e canederli, musica e sdraio, allora saranno scomparse la memoria e le radici che ora vantiamo: saremo tutti più anonimi.

PS: chi concordasse con quanto esposto può aderire scrivendo amalga.lagorai@virgilio.it

*

Ruggero Vaia e 168 firmatari

Ketty Agostini, Borgo Valsugana

