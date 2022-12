PAT * VIABILITÀ: « MEZZOLOMBARDO, NUOVA ROTATORIA LUNGO LA PROVINCIALE 90 IN VIA DELLA RUPE »

07.07 - sabato 03 dicembre 2022

Mezzolombardo, nuova rotatoria lungo la provinciale 90 in via della Rupe.L’intervento inserito tra le nuove opere previste in Trentino. Importo finanziato di 800.000 euro. La realizzazione di una rotatoria lungo la SP 90 all’intersezione con via della Rupe a Mezzolombardo è una delle nuove opere approvate in Trentino dalla Giunta provinciale. L’intervento è incluso nell’aggiornamento, approvato con delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti, del documento per le infrastrutture viabili che contiene anche le variazioni aggiuntive di spesa necessarie per alcuni lavori, in considerazione dell’aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nell’ultimo periodo.

La realizzazione della rotatoria di via della Rupe prevede la sostituzione dell’attuale svincolo a 90 gradi, con un rondò di diametro esterno di 36 metri in modo da garantire la svolta da parte dei mezzi pesanti. L’importo finanziato è di 800.000 euro.

“Si tratta di uno degli interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità nell’ambito di Mezzolombardo e della Rotaliana concordati con l’amministrazione comunale” spiega il presidente Fugatti. “L’opera rientra inoltre in una programmazione complessiva degli investimenti sulla mobilità in Trentino che viene aggiornata in base al confronto costante con le comunità e le priorità indicate dalle amministrazioni locali”.