+EUROPA TRENTO * CENTROSINISTRA: SCHUSTER, « AL TAVOLO DELLA COALIZIONE SIEDERÀ FABIO VALCANOVER, NON SAPPIAMO A CHE TITOLO »

16.01 - mercoledì 11 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il gruppo di +Europa Trento non partecipa al tavolo di coalizione

Gruppo di iscritte e iscritti di +Europa di Trento apprende con sorpresa dalla stampa che al tavolo della coalizione del centro-sinistra siederà l’avv. Fabio Valcanover. Lieti dell’impegno e passione che lo animano, emerge però rammarico per il fatto che l’interessato, che non ha mai preso parte in questi anni alle attività del gruppo, non lo abbia reso partecipe di alcunché. Così, non sappiamo a che titolo partecipi a quel tavolo: se, come ebbe a dire quando si sedette al tavolo di coalizione del 2018, «a titolo personale» oppure quale delegato e fiduciario del segretario Benedetto Della Vedova o ad altro titolo. Siamo certi, comunque, che abbia esplicitato il suo ruolo, il suo mandato e i suoi poteri ai partecipanti al tavolo. Avremmo auspicato che lo comunicasse anche agli iscritti che in questi quattro anni si sono dati da fare sul territorio.

Il gruppo +Europa Trento da anni esprime forte delusione per la gestione del partito da parte del Segretario Della Vedova. Fra le altre cose, il portavoce regionale Alexander Schuster con altri iscritti nazionali si vide costretto ad avviare, per fortuna con successo, una causa contro gli atti posti in essere dalla dirigenza.

Trento si è quindi posta da tempo all’opposizione interna. Considerato il modus operandi della cerchia di Della Vedova, non sorprende che nelle settimane scorse si sia appreso a fronte di richiesta di chiarimenti che il gruppo di Trento sarebbe «decaduto» di diritto il 1° marzo 2022. Con tante scuse della tesoriere Maria Saeli per il fatto che il Gruppo ancora comparisse sulla pagina del partito. Chissà quanti altri gruppi sono «decaduti» senza saperlo. Tesoriera Saeli che, in dissenso poi con la gestione Della Vedova, ha nei giorni scorsi abbandonato +Europa per aderire ad altro partito.

Il gruppo di Trento si opporrà a questo ennesimo tentativo di silenziare il dissenso interno. Intanto, il gruppo vuole chiarire che non si sente rappresentato al tavolo di coalizione, il quale rischia di apparire sempre più slegato da chi vive e opera sul territorio. Gli iscritti e le iscritte da tempo auspicano una svolta nel partito e per il momento lavorano affinché dal Congresso nazionale del prossimo febbraio emerga per +Europa una nuova dirigenza politica. Se ciò non avverrà, in molti hanno già le idee chiare, a cominciare da Alexander Schuster: dopo anni di sforzi per innovare il partito ed emanciparlo dai soliti personaggi, occorrerà gettare la spugna e lasciare +Europa al suo destino.

Per il Direttivo del Gruppo di +Europa Trento

Alexander Schuster, portavoce – o già portavoce? – del Coordinamento +Europa per Trentino Alto Adige