ON. URZÌ * INCONTRO DI COALIZIONE CDX TRENTINO: « PIENA SODDISFAZIONE, NEI PROSSIMI CINQUE ANNI AVREMO COME PUNTO DI RIFERIMENTO L’INTERESSE DEI CITTADINI »

19.25 - martedì 22 agosto 2023

Piena soddisfazione anche da parte di Fratelli d’Italia rispetto all’incontro di coalizione odierno che ha mostrato il lato di una unione di forze politiche che si riconoscono non solo nei valori fondamentali ma anche in una politica del fare che permetterà di affrontare nei prossimi cinque anni con pragmatismo le sfide del Trentino avendo sempre come punto di riferimento l’interesse dei cittadini.

Sul punto che è stato con enormi forzature da parte di certa stampa al centro delle attenzioni nel recente passato, ossia il tema dei grandi predatori già il comunicato del presidente Fugatti conferma la perfetta sintesi sulle volontà di tutte le componenti della coalizione, ad iniziare da Fratelli d’Italia.

Sintesi che si traduce in un pieno e incondizionato appoggio da parte del partito, come già fatto per esempio in sede di assestamento del bilancio sulla norma per maggiori margini di azione da parte della provincia in tema di rimozione di esemplari problematici, alla linea della giunta provinciale.

A livello nazionale va ricordato come stiamo lavorando in parlamento in piena sintonia per garantire al Trentino margini di autonomia su un tema delicato che impone scelte rapide. Decisivo un ordine del giorno a mia prima firma alla camera dei deputati nel novembre scorso, ma importanti anche le iniziative di colleghi della coalizione in ambito di commissione agricoltura.

Importante: piena sintonia si è trovata anche sulle misure di gestione ordinaria e quotidiana del problema proposte nel corso del dibattito e che Fratelli d’Italia aveva ritenuto determinanti per rendere completo il quadro di interventi rapidi ed efficaci al fianco della popolazione locale.

Si è dimostrata da tutte le parti una straordinaria responsabilità e capacità di impostare l’attività amministrativa dei prossimi cinque anni tenendo conto delle forti richieste da parte della cittadinanza che vive nei territori in cui c’è larga diffusione degli esemplari predatori.

Siamo totalmente soddisfatti dell’alto senso di responsabilità che ha permesso di definire una linea unitaria in cui tutte le componenti della coalizione, ed anche FDI ovviamente, rintracciano la propria impronta. Per esempio nelle maggiori dotazioni di personale forestale destinato al monitoraggio dei grandi predatori ed alla sicurezza nei boschi.

Una prova generale che ha trovato corrispondenza anche nella piena unità di visioni su numerosi altri temi che saranno corpo fondamentale del programma di azione per i prossimi cinque anni.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale FDI Trentino