RETE 4 – “QUARTO GRADO“: « SAMAN ABBAS, LE INTERCETTAZIONI CONFERMANO IL COMPLOTTO FAMILIARE »

16.51 - giovedì 29 settembre 2022

Venerdì 30 settembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna con il giallo di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa il 30 aprile 2021, in provincia di Reggio Emilia.

Dalle intercettazioni degli inquirenti emerge il complotto dei familiari, decisi a consumare il delitto d’onore: Saman aveva rifiutato le nozze combinate e per questo motivo doveva scomparire.

Al centro della puntata, anche il caso di Alessia Pifferi, la donna di Milano che ha lasciato morire di stenti la figlioletta di un anno e mezzo, dopo averla abbandonata in casa per sei giorni, per stare con il fidanzato.

Ma la 37enne era consapevole che la bambina poteva morire, quando la lasciava per correre dal compagno? Dai verbali emerge che la piccola Diana è stata ripetutamente lasciata al suo destino.

A “Quarto Grado”, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate e Grazia Longo.

Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” ai suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.