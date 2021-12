EUROSTAT * COVID: « IN 2020 THE TOTAL NUMBER OF PASSENGERS TRAVELLING BY AIR IN THE EU WAS 277 MILLION, A SUBSTANTIAL DECREASE OF 73% COMPARED WITH 2019 »

11:14 - 6/12/2021

In 2020, the total number of passengers travelling by air in the EU was 277 million, a substantial decrease of 73% compared with 2019. To prevent the spread of COVID-19, countries around the world have taken a variety of restrictive measures since the beginning of 2020, which is why the air transport industry was severely hit.

All Member States registered large drops in 2020 compared with 2019. The highest fall was observed for Slovenia (-83%), followed by Slovakia and Croatia (both -82%). Among the remaining EU Member States, 20 recorded a decline of 70% or more over the same period. The four remaining Member States registered drops of more than 65%, with the lowest decrease being observed for Luxembourg (-67%).

This information comes from data on air transport published by Eurostat today. The article presents a handful of findings from the more detailed Statistics Explained article. To mark the International Civil Aviation Day (7 December), Eurostat also invites you to explore the interactive visualisation on air passenger transport in 2020.

*

(traduzione in italiano all’interno della news)

TRADUZIONE DA “GOOGLE TRANSLATION” (è possibile che il testo in lingua straniera non sia tradotto in maniera ottimale, si raccomanda di verificare l’esatto contenuto-traduzione)

***

Nel 2020, il numero totale di passeggeri che hanno viaggiato in aereo nell’UE è stato di 277 milioni, una diminuzione sostanziale del 73% rispetto al 2019. Per prevenire la diffusione di COVID-19, i paesi di tutto il mondo hanno adottato una serie di misure restrittive sin dal all’inizio del 2020, motivo per cui l’industria del trasporto aereo è stata gravemente colpita.

Tutti gli Stati membri hanno registrato forti cali nel 2020 rispetto al 2019. Il calo più elevato è stato osservato per la Slovenia (-83%), seguita da Slovacchia e Croazia (entrambe -82%). Tra i restanti Stati membri dell’UE, 20 hanno registrato un calo del 70% o più nello stesso periodo. I restanti quattro Stati membri hanno registrato cali superiori al 65%, con la diminuzione più bassa osservata per il Lussemburgo (-67%).

Queste informazioni provengono dai dati sul trasporto aereo pubblicati oggi da Eurostat. L’articolo presenta una manciata di risultati dall’articolo più dettagliato sulle statistiche spiegate. In occasione della Giornata internazionale dell’aviazione civile (7 dicembre), Eurostat ti invita anche a esplorare la visualizzazione interattiva sul trasporto aereo di passeggeri nel 2020.