ASSOCIAZIONE AVVOCATI SPORT * DIRITTO E NETWORK: « AL VIA IL COMITATO REGIONALE, COMPOSTO DAI LEGALI ORSINO – SPENA – PRALORAN »

10.48 - sabato 20 gennaio 2024

Si è tenuta in questi giorni la prima riunione del neonato coordinamento regionale Trentino-Alto Adige dell’AIAS, l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. L’AIAS, nata nel 2013 con l’obiettivo di creare e consolidare un network di avvocati operanti nel diritto dello sport, branca del diritto che si caratterizza sì per una particolare specificità della materia, disciplinante un Ordinamento autonomo e settoriale come quello Sportivo, ma anche per la trasversalità della stessa in relazione tutti gli altri rami del diritto sia in ambito nazionale sia internazionale.

AIAS, inoltre, gode dal 2023 del riconoscimento, da parte del Consiglio Nazionale Forense, di Associazione Forense Specialistica maggiormente rappresentativa della categoria degli avvocati in diritto sportivo. In tale ottica, l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport si propone come scopo principale quello di informare i propri associati e sollecitare tra loro un continuo confronto in merito alle novità normative e ai casi giurisprudenziali di maggiore rilievo, fornendo strumenti di aggiornamento professionale e svolgendo un’attività di promozione e rappresentanza degli avvocati con alte competenze nel diritto dello sport.

Il Trentino-Alto Adige, territorio caratterizzato da una straordinaria vocazione turistica e sportiva, necessitava certamente di professionisti che, insieme, potessero confrontarsi e diffondere lo studio e l’approfondimento di una materia affascinante ma anche complessa come il diritto dello sport.