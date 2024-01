GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * TURISMO – CLASSIFICA DI BOOKING.COM: FUGATTI, « SIAMO NELLA “TOP TEN“ MONDIALE DELLE REGIONI PIÙ ACCOGLIENTI »

16.14 - lunedì 29 gennaio 2024

Trentino-Alto Adige/Südtirol nella top ten mondiale delle regioni più accoglienti. Booking.com rivela le destinazioni più accoglienti dell’anno e i vincitori dei Traveller Review Awards 2024. Per il settimo anno consecutivo, secondo le recensioni dei viaggiatori l’Italia è ancora una volta il Paese con il maggior numero di premiati (181.012), seguita da Spagna (125.611), Francia (124.361), Germania (86.910) e Regno Unito (74.754), che balza di due posizioni e raggiunge il quinto posto. Polonia (61.693), Brasile (58.788), Stati Uniti (56.014), Croazia (53.971) e Portogallo (32.910) completano la top 10. In Italia, la regione più accogliente, sempre secondo i voti dei viaggiatori, è il Trentino-Alto Adige che entra anche nella top ten mondiale.

Le regioni più accoglienti al mondo nel 2024.

Perthshire, Regno Unito

Penghu, Taiwan

Boyacà, Colombia

Trentino – Alto Adige/Süditirol, Italia

Los Lagos, Cile

Erongo, Namibia

Otago, Nuova Zelanda

Lapponia, Finlandia

Asturie, Spagna

Frisia, Paesi Bassi

“È un risultato importante frutto del lavoro costante portato avanti dai nostri operatori turistici nel cercare di offrire ogni anno strutture sempre più all’avanguardia e di qualità – ha spiegato il Presidente della Regione e della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – ma non solo. Su questa strada il Trentino ha continuato a investire ogni anno sul territorio con nuove infrastrutture e nel cercare di garantire servizi migliori e nuove opportunità che possano offrire al turista una vacanza indimenticabile in ogni valle e montagna del nostro splendido Trentino”.

“È un riconoscimento frutto dell’ottimo lavoro e dell’esperienza di ogni nostra singola struttura ricettiva – ha sottolineato il Vicepresidente della Regione e Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher. Insieme lavoriamo per un turismo improntato sempre più sulla qualità e non sull’over tourism: ciò significa attenzione alle esigenze dei visitatori e alla sostenibilità dell’esperienza, in termini sociali, culturali e ambientali. È l’unico modo per poter garantire che una vacanza in Alto Adige continui ad essere autentica e così apprezzata dai nostri ospiti”.