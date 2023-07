CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “E…STATE NEI CASTELLI“: « APPUNTAMENTI SETTIMANALI, ARMERIGI A BESENO (11/7 -15.00) »

14.57 - lunedì 10 luglio 2023

E…state nei castelli | appuntamenti settimanali. attività per famiglie | martedì 11 luglio ore 15.00 | Castel Beseno CASTELLO IN ARMI.

In un castello arroccato sulla sommità di un dosso di grande rilevanza strategica, grandi e piccini sono coinvolti in un percorso di scoperta che, tappa dopo tappa, svela strategie e strumenti d’assedio e di difesa di una fortezza rinascimentale. Al termine del percorso ogni bambino potrà realizzare il proprio elmo per aiutare a difendere il castello.

tariffa: 8,00 € a nucleo familiare

info e prenotazioni: Servizi educativi del museo 0461 492811 lun>ven 9>13 – 14>16

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA clicca qui o contattaci telefonicamente!

///

attività per famiglie | mercoledì 12 luglio ore 15.00 | Castel Stenico

OSHIE bamboline giapponesi

Le oshie sono vezzose ed elegantissime figurine, realizzate con ritagli di tessuti e carte colorate, imbottite di cotone. Create originariamente come passatempo dalle dame dell’aristocrazia di Kyoto, quindi diffuse anche presso le altre classi della società giapponese, potevano essere ritagliate per diventare delle vere e proprie bamboline da donare o delle decorazioni da incollare su paraventi o esporre montate su stecchi.

Dopo averle ammirate in mostra, viene proposto un laboratorio per poter realizzare con originalità la propria creazione.

tariffa: 8,00 € a nucleo familiare

info e prenotazioni: Servizi educativi del museo tel. 0461 492811 lun>ven 9>13 – 14>16

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA clicca qui o contattaci telefonicamente!

tariffa: 8,00 € a nucleo familiare

info e prenotazioni: Servizi educativi del museo 0461 492811 lun>ven 9>13 – 14>16

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA clicca qui o contattaci telefonicamente!

///

attività per famiglie | giovedì 13 luglio ore 15.00 | Castel Thun

diCASTELinCASTELLO

Gioco a squadre “familiari” ispirato al tradizionale Gioco dell’oca: un’occasione per giocare e imparare, divertendosi, qualcosa in più sui castelli del territorio trentino, vincendo una visita alla scoperta del castello e una copia del gioco per continuare a divertirsi anche a casa.

tariffa: 8,00 € a nucleo familiare

info e prenotazioni: Servizi educativi del museo-tel. 0461 492811 lun>ven 9>13 – 14>16

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA clicca qui o contattaci telefonicamente!

///

Cinema sotto le stelle | venerdì 14 luglio ore 21.30 | Castello del Buonconsiglio

L’UOMO CHE VIDE L’INFINTO

USA, 2015 | Drammatico | T108’

regia di Matt Brown

con Dev Patel, Jeremy Irons, Devika Bhise, Toby Jones, Stephen Fry

Un film sul matematico Srinivasa Ramanujan, scoperto da G.H. Hardy, che riconobbe la sua brillantezza nonostante la mancanza di istruzione

INFO: L’accesso sarà a pagamento 3 euro prevendite online a partire dal 29 giugno 2022 sul sito di trentinospettacoli. Apertura biglietteria cinema: 1 ora prima della proiezione. In caso di maltempo il film sarà proiettato nella sala ex Marangonerie.

///

Rievocazioni |Sabato 15 e domenica 16 luglio ore 12 – 14 – 16 | Castel Beseno

ARMIGERI AL CASTELLO

Le animazioni prevedono la presenza di un gruppo di re-enactors gruppo appartenente al Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche e aderenti al RIRS (regolamento italiano per la rievocazione storica) con relativo accampamento. Il bastione nord del castello sarà teatro delle dimostrazioni, degli addestramenti e delle spiegazioni al pubblico. Le esibizioni, per attività ed equipaggiamento, saranno naturalmente collegati alle vicende storiche legate alla battaglia di Calliano.

Tariffa: biglietto di ingresso al museo

attività per famiglie | domenica 16 luglio ore 15.00 e 16.30 | Castel Caldes

///

LA LEGGENDA DI OLINDA

Piccolo spettacolo a cura de ‘Il teatro delle Quisquilie’ con Massimo Lazzeri, narratore, e con Adele Pardi al violoncello.

Una leggenda, ambientata proprio nel castello di Caldes, narra l’amore contrastato tra la giovane Olinda e il menestrello di corte Arunte: una storia che intreccia immaginario e realtà storica.E concluso il racconto ci si può avventurare tra gli ambienti del castello per esplorare la camera dove Olinda fu rinchiusa. Piccolo spettacolo a cura de “Il teatro delle Quisquilie” con Massimo Lazzeri, narratore, e con Adele Pardi al violoncello.

info e prenotazioni: Servizi educativi del museo 0461 492811 lun>ven 9>13 – 14>16

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA clicca qui o contattaci telefonicamente!

///

Recital | Domenica 16 luglio ore 16.00 | Castello del Buonconsiglio

MEMORIA. CANTATA A PIER PAOLO PASOLINI

con Laura Giavon, Juliana Azevedo, Caterina De Biaggio, Alba Nacinovich

musiche di Giovanna Marini, Paola Nicolazzi

testi di Pier Paolo Pasolini, Giovanna Marini, Belgrado Pedrin

«Cosa dobbiamo cantare? Perché cantare, quando il mondo non canta più?»

In un’epoca in cui la difficoltà di dire e di raccontare pervade il cuore e raggiunge la voce, quattro giovani cantanti accomunate da simili domande e tormenti rivisitano la cantata in memoria di Pier Paolo Pasolini di Giovanna Marini, mai così attuale:

una musica di un compositore donna, ancora vivente, eseguita da quattro giovani voci controcorrente, dedicata alla più grande mente italiana, bistrattata, stuprata, uccisa. Uno spettacolo musicale dove misticismo e poesia si mescolano alla riflessione politica, e che si articola in tre quadri suddivisi così di seguito: “Le donne dei Turcs”, “Le donne d’Italia” e “Le donne di Pasolini”.

Tariffa: biglietto di ingresso al museo