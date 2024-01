CASSA RISPARMIO – BOLZANO * CAMPIONATI EUROPEI SKI 2024: « SPARKASSE SUL PODIO CON KOSTNER – ZISCHG – KERSCHBAUMER – VILLGRATER »

15.51 - lunedì 29 gennaio 2024

Campionati bancari europei di sci: Sparkasse sul podio. La squadra di sci della Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano ha ottenuto ottimi risultati nell’ambito del 62° Ski Meeting Interbancario Europeo, considerato il più tradizionale ed importante evento in Europa in tema di sport invernali a livello bancario. Quest’anno si è disputato nella zona sciistica di Kranjska Gora (Slovenia).

La squadra della Sparkasse, composta da un numero ridotto di 18 collaboratori dovuto ad alcune assenze per malattia, si è misurata con circa 700 partecipanti provenienti da 11 Paesi europei di 91 istituti o gruppi bancari, ottenendo un ottimo terzo posto, dopo i due colossi bancari di Gruppo Intesa San Paolo con ben 70 collaboratori partecipanti e UniCredit con 81 iscritti.

Nelle rispettive classifiche individuali hanno conquistato il terzo posto Verena Kostner, Kathrin Zischg, Carmen Kerschbaumer e Helmut Villgrater, mentre al quarto posto si è piazzata Johanna Rainer. La dedizione e il talento hanno portato a questo straordinario successo, perseguendo l’eccellenza anche nello sport e dimostrando che con determinazione, impegno e spirito di squadra si possono raggiungere grandi risultati. Il fatto che siamo riusciti, come Sparkasse, con un team piuttosto e piccolo, di posizionarci anche quest’anno ai vertici della classifica tra i colossi bancari europei, dimostra la forza di volontà, la passione e la capacità di prestazione della squadra Sparkasse”, commentano soddisfatti il Presidente Gerhard Brandstätter e lAmministratore Delegato nonché Direttore Generale Nicola Calabrò.

Europäische Bank-Skimeisterschaften: Sparkasse am Podium. Die Skimannschaft der Südtiroler Sparkasse hat bei den 62. Europäischen Banken- Skimeisterschaften sehr erfolgreich abgeschnitten. Das Europäische Bankenmeeting, das heuer in Kranjska Gora (Slowenien) stattfand, ist eine wichtige Wintersport-Veranstaltungen abseits des Skiweltcups.

Die krankheitsbedingt auf nur 18 Köpfe reduzierte Skimannschaft der Sparkasse hat sich mit etwa 700 Teilnehmern aus elf europäischen Ländern gemessen, wobei insgesamt 91 Banken oder Bankengruppen am Start waren. Dabei konnte das Team den ausgezeichneten dritten Platz in der Gesamtwertung erringen, hinter den „Bankriesen“ Gruppo Intesa mit 70 Teilnehmern und Unicredit mit 81 Aktiven.

In den jeweiligen Einzelwertungen erlangten die Sparkasse-Mitarbeiter/-innen Verena Kostner, Kathrin Zischg, Carmen Kerschbaumer und Helmut Villgrater den dritten Platz, sowie Johanna Rainer den vierten Platz.

„In einem beeindruckenden Zeugnis sportlicher Exzellenz hat die Skimannschaft der Sparkasse eine großartige Leistung erzielt, zu der wir herzlich gratulieren. Dass wir uns als Südtiroler Sparkasse mit einem vergleichsmäßig kleinen Team in der Gesamtwertung auch heuer wieder unter den Spitzen-Teams der europäischen Banken platzieren konnten, spricht für den großen persönlichen und engagierte Einsatz sowie für die hervorragende Leistungsstärke der Mannschaft. Dabei haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis gestellt, sondern auch den Unternehmensgeist verkörpert. Sie haben bewiesen, dass mit Teamgeist, Engagement und Entschlossenheit herausragende Ziele erreicht werden können. Insgesamt sind die ausgezeichneten Ergebnisse ein Grund zur Freude und zum Stolz für das gesamte Unternehmen,“ drückten Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter und der Beauftragte Verwalter sowie Generaldirektor Nicola Calabrò ihre Genugtuung und ihre Glückwünsche aus. Im Bild die Skimannschaft gemeinsam mit Nicola Calabrò.