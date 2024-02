ASIA USB E A-BA.CO TRENTINO * ITEA: « SPESE CONDOMINIALI E REVOCA ALLOGGIO, SI ATTIVI IL TAVOLO TECNICO PER TROVARE SOLUZIONI »

13.21 - martedì 6 febbraio 2024

Spese condominiali, ITEA comunica agli inquilini l’avvio della procedura di revoca dell’alloggio, Asia USB e A.Ba.Co inviano una nota agli enti per chiedere il blocco delle procedure. Nei giorni scorsi, agli inquilini delle torri di Madonna Bianca e Villazzano 3, sono iniziate a giungere delle raccomandate da parte di ITEA ed indirizzate al comune di Trento e per conoscenza agli inquilini con cui si comunica l’avvio della procedura di revoca dell’alloggio per morosità, chiedendo quindi all’ente preposto, ovvero il comune, di procedere in tal senso.

Ad oggi le comunicazioni di cui abbiamo contezza come Associazioni, sono circa una trentina, ma il timore è che possano divenire molte di più sino ad arrivare a diverse centinaia, dato il folto numero di inquilini residenti nelle Torri e tutti nella medesima situazione con le spese condominiali schizzate alle stelle, di cui si è ampiamente discusse nel corso dell’ultimo anno e che vede Asia USB e A.Ba.Co. impegnati nella tutela degli inquilini oltre che nel perseguire il fine di fare maggiore chiarezza su tale vicenda e quindi giungere ad una soluzione definitiva a tale incresciosa situazione.

Come Associazioni, ci siamo immediatamente attivati, inviando nella giornata di venerdì scorso una nota a Comune di Trento, ITEA e Provincia Autonoma di Trento, con la quale si chiede il ritiro dei provvedimenti messi in atto, oltre alla non effettuazione di ulteriori procedure, dato il contenzioso in corso relativamente alle spese condominiali e tenuto conto che questi inquilini non sono morosi volontari, ma al contrario si trovano in una condizione di impossibilità a pagare l’intero ammontare delle spese.

Situazione che si evince anche dal fatto che i crediti vantati da ITEA e relativi appunto alle sole spese condominiali (importi di diverse migliaia di euro) sono solo il residuo delle spese condominiali pagate nel corso dell’anno passato (circa il 40/50% del totale dovuto). Infatti gli inquilini hanno pagato regolarmente, sia l’affitto che le utenze non rientranti nelle spese condominiali, trovandosi però nella condizione di non poter pagare l’intero ammontare delle spese condominiali che in taluni casi arrivavano addirittura a 1200/1300€ mensili di sole spese condominiali.

Altresì nella nota, come associazioni, abbiamo voluto ribadire il quadro sociale che ci troviamo innanzi, ovvero persone rientranti nelle fasce più deboli della società, con redditi spesso molto contenuti e che appunto si trovano in alloggi ITEA in quanto il loro reddito non consente loro l’accesso al libero mercato immobiliare. Sulla scorta di ciò abbiamo chiesto l’organizzazione di un tavolo tecnico di confronto per esaminare i conti, sulla base dei dati richiesti nei giorni passati, e che quindi permetta una volta fatta chiarezza di definire un percorso di rientro delle eventuali somme residue, percorso che però tenga conto della reale condizione economica degli inquilini. Questo perché appunto gli inquilini vogliono pagare, ma somme corrette, chiare ed che non li pongano nella condizione di scegliere se mangiare o pagare le spese condominiali.

Ora come associazioni siamo in attesa di un riscontro, che auspichiamo giunga a breve, da parte degli enti indirizzatari della nota e che si attivi il tavolo tecnico al più presto di modo da procedere poi rapidamente alla soluzione della situazione in essere e quindi poter altresì definire degli strumenti che evitino in futuro il nascere di situazioni similari. Situazione che come già espresso in più occasioni rischia sempre più di divenire un emergenza sociale senza precedenti per il territorio Trentino.

