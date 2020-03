CGIL SLC * CORONAVIRUS: DI CEGLIE, « DENUNCIAMO IL RITARDO NELLE DOTAZIONI AGLI OPERATORI DI POSTE ITALIANE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE NELL’ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI »

Slc Cgil denuncia il ritardo nelle dotazioni agli operatori di Poste italiane per la salvaguardia della salute nell’esercizio delle loro funzioni.

“In questa fase così drammatica per il Paese – afferma il segretario nazionale Slc Cgil, Nicola Di Ceglie – Poste italiane, con 130.000 lavoratrici e lavoratori, sta facendo la sua parte, garantendo il servizio pubblico, nonostante l’emergenza data dalla diffusione del Coronavirus, tenendo gli uffici aperti e consegnando la corrispondenza. Per questo servizio gli operatori stanno pagando un prezzo alto, molti si sono ammalati, altri si trovano in quarantena e a tutti va la nostra solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione”.

“In questi giorni tutto il movimento sindacale ha avuto un grande senso di responsabilità – prosegue Di Ceglie – cercando di fare sinergia con la task force di Poste italiane, questo sforzo ha portato alla razionalizzazione degli uffici sul territorio, alla postalizzazione degli oggetti a firma e a una forte spinta al lavoro agile”.

Quindi il segretario nazionale Slc conclude: “Registriamo però su molti territori un forte ritardo sulla consegna di tutte le dotazioni di protezione individuali previste e sulla sanificazione dei posti di lavoro: non si può continuare a mettere a rischio l’incolumità di lavoratrici e lavoratori, pretendendo dagli stessi il presidio del servizio, da tutti quei portalettere e sportellisti che ogni giorno svolgono un lavoro al pubblico”.