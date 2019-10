CANALE 5 * ” LIVE – NON è LA D’URSO “: « LE PRIME PAROLE DI MARCO CARTA DOPO L’ASSOLUZIONE »

“Questi mesi sono stati un vero incubo, oggi con la parola assoluzione ricomincio a respirare”. Queste le prime parole di Marco Carta a “Live – Non è la d’Urso”, dopo l’assoluzione dall’accusa di furto delle magliette, avvenuto lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano.

Il cantante sarà ospite in studio lunedì 4 novembre in prima serata, su Canale 5, a “Live – Non è la d’Urso” per raccontare in esclusiva la sua verità.