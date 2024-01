SMI TRENTINO * REPLICA A CONSIGLIERE PAT ZANELLA: « MEDICI MEDICINA GENERALE, SIAMO COSTANTEMENTE E AGGIORNATI DA APSS E ASSESSORATO ALLA SALUTE »

14.57 - giovedì 4 gennaio 2024

Siamo basiti in relazione alle notizie rese a mezzo stampa dal Consigliere Zanella riguardanti il settore della medicina generale sul territorio trentino.

In riferimento alle sue gravi affermazioni sulla “mancata interlocuzione ufficiale con gli organi dei rappresentantI”dissentiamo completamente e non comprendiamo chi gli suggerisce tali erronee affermazioni.I medici di medicina generale, anche su tale argomento, sono costantemente tenuti informati e aggiornati da APSS e Assessorato alla salute per quanto li riguarda.Il Segretario Provinciale del Sindacato maggiormente rappresentativo della medicina generale in Trentino è garante di quanto asserito e firmato personalmente per i medici di medicina generale nella scorsa legislatura (Assessore Segnana) e di quanto si sta iniziando a discutere nella attuale( Assessore Tonina),con particolare riferimento all’abbattimento delle liste d’attesa ed alla prossimità dei nostri professionisti sul territorio.

Riguardo al coinvolgimento dei medici di medicina generale nell’obiettivo specifico del Pnrr di cui si discute, abbiamo firmato un accordo con APSS già a dicembre 2022, che prevedeva diverse soluzioni da parte dei medici di medicina generale, ad iniziare dalle cure palliative domiciliari ,per continuare con la telemedicina, le vaccinazioni gratuite per gli over 60 anni,per finire alle patologie dominanti negli anziani che sono anche parte principale del nostro acn vigente .In riferimento al Pnrr e all’obiettivo over 65, tra l’altro, è in corso da gennaio 2023 un progetto obiettivo a cui hanno aderito piu dell’80% dei medici di medicina generale in contatto costante con la geriatria ospedaliera ed i Distretti di riferimento.

E’ stato inoltre, il 15 settembre 2023, approvato con DGP n.1688, un accordo provinciale transitorio della medicina generale che riconosce ai gruppi integrati dei medici di medicina generale un indennizzo specifico per i operatori socio sanitari/infemireri o il servizio analogo, dietro rendicontazione annuale delle spese sostenute, che ci permette maggior spazio di manovra clinica per la domiciliazione degli over65..Si può sempre migliorare, ma questo sta nella dialettica concertativa interna tra OOSS della medicina generale e la parte pubblica al tavolo delle trattative.

Infine, è del marzo 2021 l’accordo provinciale con la medicina generale che prevedeva indennizzi e aumenti alle visite domiciliari programmate ed integrate dei nostri medici .Il Pnrr e il Covid hanno stravolto il nostro lavoro in maniera peggiorativa e su tali indennizzi sarà nostra cura ragionare nelle sedi preposte ai nostri contratti.Il sottoscritto, infatti, sta definendo, al tavolo nazionale della medicina generale in Sisac, come si agganceranno le nostre indennità per la popolazione sopra i 65 anni, a domicilio, con quanto previsto dal Pnrr.Fino a quel momento dobbiamo ringraziare la Provincia autonoma di Trento per essersi fatta garante di quanto pecepiamo in anticipo sui tempi concordati con il Governo a livello nazionale.

Dottor Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino