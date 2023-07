REGIONE TN-AA * POLIZIA STRADALE: ASSESSORE OSSANNA, « CARENZA VEICOLI IDONEI, PROBLEMATICA CHE RICHIEDE URGENTE INTERVENTO »

14.53 - mercoledì 12 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La carenza di veicoli idonei al servizio di Polizia Stradale rappresenta una problematica che richiede urgente attenzione e intervento. Massimiliano Corradini, Segretario regionale del Trentino Alto Adige S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), ha recentemente sollevato questo problema all’Assessore regionale Lorenzo Ossanna, al fine di trovare una soluzione rapida e adeguata.

La Polizia Stradale svolge un servizio particolare che richiede veicoli appositamente allestiti e attrezzati per le specifiche esigenze di questo territorio. Purtroppo, al momento attuale, non tutte le vetture sono adeguate per svolgere il servizio richiesto, compromettendo così l’efficienza delle attività svolte dagli agenti. Inoltre, non in tutti i distaccamenti della Polizia Stradale ci sono in numero adeguato veicoli idonei anche per gestire le problematiche invernali; mancanza di vetture 4×4.

Massimiliano Corradini ha presentato questa problematica all’Assessore regionale Lorenzo Ossanna, evidenziando l’urgenza di trovare una soluzione che consenta di dotare la Polizia Stradale dei mezzi necessari per svolgere correttamente il proprio servizio. Ossanna, dimostrando un interesse concreto e sensibile alle istanze del sindacato, ha dichiarato di impegnarsi per portare il problema all’attenzione della politica, al fine di trovare al più presto una soluzione adeguata.

“È fondamentale garantire alla Polizia Stradale – afferma Ossanna – tutti gli strumenti necessari per assicurare la sicurezza sulle nostre strade. La carenza di veicoli idonei rappresenta un ostacolo significativo per l’efficacia delle operazioni svolte dagli agenti, mettendo a rischio la sicurezza stradale e il benessere della collettività.”

Il Sindacato S.I.A.P. del Trentino Alto Adige auspica che questa problematica venga affrontata con la massima tempestività e che si adottino misure concrete per garantire la disponibilità di veicoli adeguati alla Polizia Stradale. “Siamo fiduciosi – afferma Massimiliano Corradini – che l’Assessore regionale Lorenzo Ossanna darà il suo contributo affinché la questione venga risolta nel più breve tempo possibile”.