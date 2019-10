DE BERTOLDI (FDI): SICUREZZA:« SUL NOSTRO TERRITORIO CLIMA DI VIOLENZA PESANTE, SI RISPETTI LA DIGNITà UMANA E LA LIBERA ESPRESSIONE DELLE IDEE »

Trentino, de Bertoldi (Fdi): sul nostro territorio clima di violenza pesante, si rispetti la dignita’ umana e la libera espressione delle idee.

“Dagli insulti al compagno di scuola ai calci e pugni sferrati al padre del ragazzo vittima di bullismo a Rovereto, alle ripetute minacce al giornalista Fausto Biloslavo all’università di Trento: il Trentino in questo periodo è teatro di un pesante clima di violenza, non solo politica ma anche tale.

Fratelli d’Italia, in prima fila nella lotta al bullismo con precise proposte di legge, e sul fronte politico per garantire il rispetto delle idee e la libera espressione di pensiero e del diritto di cronaca, chiede all’autorità giudiziaria di tenere alta l’attenzione. Non possiamo e non vogliamo tollerare l’intolleranza perché ne va della vivibilità del nostro territorio ma soprattutto del rispetto della dignità umana, e per questo abbiamo presentato interrogazioni nel merito di queste vicende”.

E’ quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi.