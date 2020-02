TAR – TRIBUNALE REGIONALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA TRENTINO-ALTO ADIGE * CORONAVIRUS: « AL FINE DI LIMITARE GLI ASSEMBRAMENTI LE UDIENZESI SVOLGERANNO SENZA LA FASE DELLE CHIAMATE PRELIMINARI »

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO – ALTO ADIGE

SEDE DI TRENTO

DECRETO n. 6/2020

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

PRESO ATTO dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 24 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Integrazioni all’ordinanza del Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020” e in particolare dell’obbligo di adozione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati di misure idonee a limitare la permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di un numero di persone superiore a un individuo ogni due metri quadrati.

VISTE le indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio di Stato (prot. n. 4511 del 24 febbraio 2020) e dal Segretario Generale della Giustizia amministrativa (prot. n. 4568 del 24 febbraio 2020) che invitano ad adottare misure precauzionali in occasione della celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze, in considerazione del possibile affollamento, in luogo chiuso, di avvocati e di pubblico.

CONSIDERATA l’opportunità di adottare in via precauzionale e provvisoria misure organizzative miranti ad evitare l’ulteriore diffusione del contagio e a contenere le occasioni di contatto nello svolgimento delle udienze celebrate presso il TRGA di Trento, al fine di prevenire e minimizzare il rischio di trasmissione di agenti virali.

FATTA SALVA l’ulteriore valutazione della situazione in relazione alla sua eventuale evoluzione;

Visto l’articolo 87 c.p.a. e l’articolo 11 delle norme di attuazione c.p.a.;

Visti l’articolo 31 legge n. 186 del 1982 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e l’articolo 15 della delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa 18 gennaio 2013;

DECRETA

1. Le udienze pubbliche e camerali si svolgeranno, sino ad eventuale nuovo avviso, secondo le seguenti modalità: