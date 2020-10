GHEZZI (FUTURA) * EMERGENZA COVID: « #TEATRI E #CONCERTI SONO SUPER-DISTANZIATI, LO STOP DEL #DPCM #CONTE ERA NECESSARIO? »

#TEATRI E #CONCERTI SONO SUPER-DISTANZIATI. LO STOP DEL #DPCM #CONTE ERA NECESSARIO?

Il “#lockdown del tempo libero” (che per #ristoratori e #artisti è tempo di lavoro!) forse era necessario. Ma se a tavola si apre bocca, pochi luoghi mi sono parsi più sicuri della Società Filarmonica di Trento e dell’auditorium Centro Santa Chiara per i concerti della Fondazione Haydn Stiftung. Poltrone distanziate, no intervalli, tutti con le mascherine. Due dei luoghi più sicuri al mondo.

*

Paolo Ghezzi

Consigliere provinciale del Trentino e regionale/Regionalratsabgeordneter