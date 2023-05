ON. DE BERTOLDI (FDI) * POLITICHE FAMILIARI: « CI ASPETTIAMO UN CONTRIBUTO DALLE ISTITUZIONI EUROPEE »

15.34 - giovedì 18 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Le politiche familiari sono alla base del programma e dell’impegno del governo Meloni anche e soprattutto alla luce dell’inverno demografico che stiamo vivendo e che in tali politiche può trovare soluzioni. In quest’ottica, nell’ambito della riforma fiscale la ristrutturazione delle tax expenditure non penalizzerà questi temi ma cercherà invece di dare ulteriori vantaggi tributari.

La stessa applicazione della flat tax incrementale, prevista dalla riforma, rappresenta un aiuto al settore delle badanti, delle colf, delle lavoratrici domestiche, in quanto lascia più denaro in tasca ai lavoratori e fa emergere quel sommerso che purtroppo ha caratterizzato per troppo tempo il settore.

Tuttavia, ci aspettiamo anche un contributo importante dalle politiche europee, in quanto gli investimenti per la natalità e nelle politiche familiari non possono essere inclusi, o meglio non dovrebbero, nel rapporto di Maastricht. Dal PNRR quindi, come dai parametri europei sul debito, devono arrivare dei supporti all’Italia per realizzare una politica familiare davvero utile al Paese e al futuro dell’Europa stessa”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi componente della commissione Finanze a Montecitorio, e consigliere economico del Ministro per la famiglia Eugenia Roccella, alla presentazione del rapporto 2023 “family (Net)work – laboratorio su casa famiglia e lavoro domestico”, organizzato da Assindatcolf.