APT VAL DI SOLE (TN) * CHALLENGE: « CALDES NELLA SFIDA IL “BORGO DEI BORGHI”, C’È TEMPO FINO AL 17 MARZO PER VOTARE »

09.19 - martedì 27 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

C’è tempo sino al 17 marzo per votare Caldes nella sfida “Il Borgo dei Borghi”, la simpatica competizione andata in onda all’interno di Kilimangiaro, nota trasmissione di Rai 3 condotta da Camila Raznovich. Per votare Caldes, borgo della Val di Sole dallo spiccato patrimonio storico, identità culturale e vivacità popolare, nonché unico rappresentante della regione Trentino Alto-Adige nella singolare challenge, ci si deve iscrivere su Raiplay, accedendo all’apposita pagina Il Borgo dei Borghi, https://www.rai.it/borgodeiborghi/. Il voto è gratuito e si potrà votare una volta al giorno (ogni 24 ore dalla prima votazione). Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, in una serata speciale su Rai 3 dedicata a “Il Borgo dei Borghi” ci sarà una classifica dal 20° al 1° posto in cui si proclamerà il vincitore 2024.

Caldes, che prende il nome da una sorgente di acqua calda, si distingue grazie alla presenza di un insieme architettonico con elementi compositivi che evidenziano un’armonia tra ruralità e segni di nobiltà, da una viabilità interna storica ancora evidente, da una piazza suggestiva e dagli orti che ben rappresentano una bellezza popolare.

Elemento cardine dell’identità del borgo è il Castello di Caldes, splendidamente restaurato e aperto al pubblico, sede di importanti mostre e attività culturali; la Chiesa di San Rocco, con il suggestivo altare ligneo attribuito a Simone Lenner ed il suo campanile a cuspide piramidale in pietra; Palazzo Manfroni, mirabilmente conservato nel suo valore storico dai proprietari; il Centro Sportivo Le Contre, attrezzato per gli sport fluviali e altre discipline sportive, nonché sede di formazione per il soccorso fluviale; la coltivazione delle mele; un artigianato artistico; una vivacità culturale unica per un piccolo comune. Grazie a tutte queste uniche caratteristiche, Caldes nel corso del 2023 è entrato ufficialmente a far parte de “I Borghi più belli d’Italia”, rinomato club nato nel 2001, su impulso della Consulta del Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e attivo nel dare lustro e visibilità ai piccoli centri abitati connotati da un evidente interesse storico, artistico e paesaggistico; ha sede a Roma ed è affiliato in ambito internazionale a “Les Plus Beaux Villages de la Terre”.

Nell’invito al voto, il Sindaco di Caldes Antonio Maini sottolinea così: “il borgo ha saputo conservare un’identità ben leggibile, ma soprattutto ha saputo mantenere una storia culturale che tuttora si alimenta. L’essere stati scelti per far parte di questa ambiziosa e piacevole competizione per rappresentare la bellezza del nostro territorio, è senza dubbio da stimolo per amare ancora di più questo paese, nella piena consapevolezza che il valore di un luogo è dato dall’insieme delle azioni che vanno ad accrescere il senso di comunità e il rispetto verso tutto ciò che, di materiale e immateriale, lo definisce”. Il filmato su Caldes andato in onda domenica 18 febbraio su RAI 3 è stato realizzato con la collaborazione del Comune di Caldes e dell’Azienda Turismo Val di Sole.