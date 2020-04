RETE 4 – “ STASERA ITALIA WEEKEND “ * TRA GLI OSPITI: BARISONI, PASQUINO, SENALDI, PIPPO BAUDO,  NUZZI, MAGLIE, VELARDI, PARDO, POLLONI,  SCAMPINI, GIURATO E VERGARA »

Questa sera, sabato 18 aprile, “Stasera Italia weekend”, condotto da Veronica Gentili, si allunga fino alle 23.30 con un nuovo speciale dedicato all’emergenza sanitaria di Coronavirus.

Al centro della puntata, le ipotesi per la “fase 2”, discussa oggi dal premier Conte con i capi delegazione e poi in cabina di regia con regioni e comuni, che potrebbe prevedere una ripresa scagionata e l’Italia divisa per macroaree, con alcune zone rosse. E ancora, focus sugli aiuti europei, che causano divisioni sia all’interno della maggioranza che dell’opposizione, e sui test sierologici, per cui le regioni paiono andare in ordine sparso mentre il commissario straordinario Domenico Arcuri ha indetto oggi la gara per l’acquisto dei kit per l’indagine campione sulla diffusione del Codiv-19 nella popolazione italiana.

IN DIRETTA A “STASERA ITALIA WEEKEND” DALLE 20.30 ALLE 21.25:

· BARBARA LEZZI

Tra gli altri ospiti: Sebastiano Barisoni, Gianfranco Pasquino e Pietro Senaldi.

IN DIRETTA A “STASERA ITALIA WEEKEND SPECIALE” DALLE 21.30 ALLE 23.30:

ANNA ASCANI (ore 21.30)

PROF. PIER LUIGI LOPALCO (ore 21.30)

Prendono parte al dibattito anche: Pippo Baudo, Gianluigi Nuzzi, Maria Giovanna Maglie, Claudio Velardi, Mario Giordano, Pierluigi Pardo, la psicoterapeuta Gaia Polloni, Sabrina Scampini, Luca Giurato e Daniela Vergara.