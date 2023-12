“COMPAGNIA EVOÈ“ * “SID, FIN QUI TUTTO BENE”:« AL TEATRO GUSTAVO MODENA DI MORI – TRENTO (15/12 ORE 20.45) »

09.02 - sabato 9 dicembre 2023

Il Teatro G. Modena Mori si prepara ad accogliere un’esperienza teatrale straordinaria con lo spettacolo “SID, Fin Qui Tutto Bene” il 15 dicembre alle ore 20.45. si tratta dell’ultima data della rassegna Divergenze curata da Evoè! Teatro, che porta a Mori il meglio del teatro contemporaneo italiano. Alberto Boubakar Malanchino, porta sul palco la storia di Sid, un giovane italiano di origini algerine di quindici anni, immerso nel mondo caotico e drogato della società dello spettacolo.

La regia e drammaturgia di Girolamo Lucania danno vita a un monologo avvincente che si trasforma in un concerto Hip Hop suonato dal vivo, accompagnato dalla straordinaria colonna sonora di Ivan Bert e Max Magaldi. L’ideazione dello spettacolo è frutto della collaborazione tra Ivan Bert e Girolamo Lucania.

“SID, Fin Qui Tutto Bene” è stato insignito del prestigioso premio In-Box 2023, confermando il suo status di eccellenza nel panorama teatrale contemporaneo.

Il personaggio di Sid, vestito costantemente di bianco come simbolo di lutto, nasconde un oscuro segreto: ha compiuto omicidi, forse per noia, forse per uno scopo più elevato. La sua storia si sviluppa come un film “senza montaggio”, toccando i temi del bullismo, consumo, ribellione, droga, e desolazione.

Lo spettacolo offre uno sguardo provocatorio e intenso sulla vita di un giovane in una periferia dell’Occidente, esplorando le condizioni di chi vive ai margini.

Il discorso teatrale interpretato da Alberto Boubakar Malanchino è il grido di una generazione. Si tratta di un testo che lascia con il fiato corto e non solo per il ritmo sincopato della prosa. La sua ribellione è anche nella cultura, nei libri di Rimbaud nella musica di Mozart.

Il Foglio

La collaborazione tra l’autore Girolamo Lucania e l’attore Malanchino è semplicemente perfetta. Il primo crea un personaggio incantatore, il secondo gli dà vita sul palco come meglio non si potrebbe. Ogni suo racconto incanta il pubblico, Sid potrebbe raccontare qualsiasi cosa, prende per mano l’ascoltatore e lo porta dove vuole senza incontrare la minima diffidenza. Ed è proprio così che riesce a diventare persino uno spietato assassino seguito sui social network. Ammazza esseri umani e ammazza il tempo.

Milano Teatri

Alberto Boubakar Malanchino è un attore nato a Cernusco sul Naviglio (MI) da padre Italiano e madre del Burkina Faso. Nel 2016 si diploma in recitazione alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Dopo la formazione Accademica, inizia a lavorare come attore di prosa. Tra i registi con cui collabora ricordiamo Moni Ovadia e Silvio Peroni.

Il successo arriva con il piccolo e il grande schermo: partecipa a “La strada di casa”, “Crozza nel Paese delle meraviglie”, “Camera Cafe”, “Un passo dal cielo” e “Don Matteo”. Nel 2019 è nel cast della produzione Netflix “Summertime” e viene scelto per il ruolo di Elvis nel film “Easy Living”, scritto e diretto dai fratelli Miyakawa. Nella primavera del 2020 torna in televisione con il ruolo di Gabriel Kidane, uno dei protagonisti della serie “Doc – nelle tue mani” diretta da Jan Michelini e Ciro Visco.

Foto di Marzia Di Legge Benigna