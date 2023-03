VANESSA MASÈ * DDL 135 SISTEMA INTEGRATO “ZEROSEI”: « RIBADISCO LA MIA INDISPONIBILITÀ AL RITIRO DEL TESTO, COMUNICO PERÒ LA DECISIONE DI SOSPENDERNE LA TRATTAZIONE D’AULA »

12.40 - venerdì 31 marzo 2023

Vanessa Masè, consigliere provinciale de La Civica e proponente del disegno di legge n. 135 per il sistema integrato dei servizi Zerosei, ribadisce la propria indisponibilità al ritiro del testo. Comunica però la decisione di sospenderne la trattazione d’Aula.

Questi giorni di Aula hanno chiarito le posizioni dei vari partiti sullo zerosei: sì allo Zerosei ma non a questo Zerosei in un momento in cui per tutti i temi portati a galla dal disegno di legge sono riconosciuti come una priorità.

I dieci mesi in commissione non sono stati un sufficiente tempo a disposizione? La sospensione del disegno di legge, anziché il ritiro, prevede che sia possibile riaprire la discussione qualora arrivassero altri contenuti. Saranno ancora una volta sotto gli occhi di tutti quali saranno le proposte: mentre Vanessa Masè ha messo, un anno fa, nero su bianco la sua proposta di futuro, altri hanno parlato tanto, ma di loro proposte ne sono state protocollate molto poche, al di là degli ordini del giorno ostruzionistici. Vediamo ora chi ha davvero a cuore l’infanzia e chi la campagna elettorale: perché, come bene è stato ricordato in Aula da Giorgio Tonini, rappresentante delle opposizioni, che non ha interessi rispetto alla prossima tornata elettorale e che ha saputo approcciarsi con terzietà, dando l’ennesimo sfoggio di onestà intellettuale, il disegno di legge ha subito fortemente il contesto in cui si è trovato a essere discusso.

Si può lasciare il segno anche facendo un passo di lato. Vanessa Masè apre dunque le porte a chiunque voglia parlarne: tutti trasversalmente le hanno riconosciuto competenza, passione, dedizione al tema. Anche chi non ha condiviso il ddl non ha potuto esimersi dal rilevare la qualità di tutto il lavoro a monte.

Le minoranze hanno a lungo sottolineato l’assenza dell’assessore competente durante i lavori d’Aula: Vanessa Masè però desidera ringraziare la struttura provinciale, in particolare il servizio Attività Educative per l’infanzia per il grande lavoro dedicato al testo. La mancata approvazione del ddl consegna un sentimento prevalente: la preoccupazione per il nascere di progettazioni in maniera disomogenea che potrebbe portare ad un sistema disorganizzato in cui le proposte non avranno una cornice unitaria. Per questo per la proponente era importante intervenire adesso.

La consigliera della Civica consegna un dibattito che prima non aveva trovato spazio, con l’impegno a valutare, se ci saranno gli spazi nei prossimi treni legislativi,la possibilità di incardinare un luogo in cui gli addetti ai lavori possano trovarsi per cominciare ad individuare un linguaggio comune da cui ripartire perché è evidente che ve ne è grande necessità. Vanessa Masè rivendica il fatto di aver dimostrato di saper stare in maniera qualificata sugli argomenti, sulle criticità e sulle opportunità.

Poiché l'obiettivo del disegno di legge è tracciare un modello in cui i nostri figli e nipoti possano trovare un ambiente di sviluppo in cui sia garantita la massima qualità, omogeneità e diritto all'educazione in tutti i territori, Masè offre la propria disponibilità, a chiunque desideri approcciarsi seriamente, a ritrovarsi per parlarne in maniera costruttiva. * Vanessa Masè – Consigliere Provinciale Trento (La Civica)