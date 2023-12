APT VAL DI FASSA (TN) * RAI UNO – “LINEA BIANCA”: « DALLA MARMOLADA MASSIMILIANO OSSINI INVIERÀ A TUTTI GLI AUGURI DI BUON 2024 (30/12 – 14.00) »

07.26 - venerdì 29 dicembre 2023

La Val di Fassa su Rai Uno con “Linea Bianca”. Il 30 dicembre, alle ore 14, va in onda l’intera puntata dedicata alla valle, da dove Massimiliano Ossini invia a tutti gli auguri di buon 2024.

È dalla vetta della Marmolada (3343 metri), la cima più alta delle Dolomiti, che Massimiliano Ossini invia ai telespettatori gli auguri di un sereno 2024. Il celebre conduttore di Linea Bianca, nonché di Uno Mattina, con i colleghi Lino Zani e Giulia Capocchi, è tornato nei giorni scorsi in Val di Fassa per girare la puntata del programma dedicato alla montagna, in onda il 30 dicembre alle 14 su Rai Uno, che invita a scoprire bellezze e curiosità della valle ladina.

Ossini sulla Regina delle Dolomiti arriva in compagnia di Lino Zani e con la prima guida alpina donna del Trentino, la fassana Marìka Favé. Lì incontra Carlo Budel e Aurelio Soraruf, rispettivamente gestore e proprietario di Capanna Punta Penia, che aprono temporaneamente il presidio alpino per un piccolo ristoro a diversi gradi sottozero. Ma nel corso della puntata, il conduttore conosce nei boschi di Soal anche Francesca Locatin, la boscaiola della Val di Fassa. Con lei e con il prof. Roberto Bruni, agronomo, etnomologo e ricercatore, spiega come vengono individuati e segnati dai forestali gli alberi che i boscaioli poi sono incaricati di abbattere. Non manca per Ossini uno slalom sulle piste della skiarea Ciampac, con le maestre della Scuola di sci Marmolada di Canazei e Luigi Borgo, presidente del Collegio Nazionale dei Maestri di sci. Quindi, una bella cavalcata in sella ai cavalli norici dell’agritur Malga Piè di Paolo Brunel e l’invito a donare il sangue assieme all’associazione Donatorinati della Polizia di Stato che, con il loro mezzo mobile, si trovano in Piaz de Ramon a Moena, in piena atmosfera natalizia. Tra le casette del mercatino moenese, Ossini trova Lino Zani che con in mano una “bombona” o “bracel”, appena preparata nel laboratorio di Alba di Maurizio Boninsegna, gli racconta la tradizione fassana del primo dell’anno, quando i padrini donano proprio quel dolce ai loro figliocci.

Per Giulia Capocchi, invece, una visita all’agritur Majon da Mont di Vigo, dove chiacchiera con Elisa e Filippo Rasom e la piccola Sofia che, tra il resto, l’accompagnano nella stalla dove si trovano le mucche produttrici del latte con cui si realizza il Puzzone di Moena Dop. Non solo, per Giulia anche una ciaspolata nei dintorni di Passo Pordoi in compagnia di Antonio Prestini, medico responsabile dell’ambulatorio di medicina di montagna dell’Azienda per i Servizi Sanitari di Trento nonché guida alpina, che spiega i benefici dell’attività all’aria aperta specie durante le Feste quando si esagera un po’ a tavola.

Dopo queste anticipazioni non resta che mettersi comodi davanti alla tivù il 30 dicembre per godersi la puntata di Linea Bianca dedicata alla valle ladina e realizzata con il supporto dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa e di Trentino Marketing.