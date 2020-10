MEDIASET / IRIS – “ HUMANS RIGHT “ * « AL VIA DA LUNEDÌ 5 OTTOBRE LA RASSEGNA DEDICATA AI DIRITTI CIVILI, 18 FILM PER RIFLETTERE SUL CLIMA DI VIOLENZA CONTRO NERI E DONNE »

Sull’onda dei dibatti che negli ultimi mesi hanno generato profonde riflessioni nell’opinione pubblica internazionale – con i movimenti Black Lives Matter e Mee Too, ma non solo – prende il via su Iris «Human Rights», rassegna dedicata ai diritti civili che apre e chiude con due prestigiose prime visioni: Barriere, di Denzel Washington, e BlacKkKlansman, di Spike Lee.

La proposta della rete tematica diretta da Marco Costa, al via da lunedì 5 ottobre, per 11 appuntamenti in prima e seconda serata, comprende 18 titoli selezionati tra i più significativi sul tema della discriminazione contro neri, donne, detenuti, disabili, malati e comunità LGBT.

Stella Pende, storica inviata Mediaset da sempre impegnata a favore dei più deboli e indifesi, introduce ogni serata inquadrandone contesto, valore e significato.

Il ciclo apre con Fences (tit. or.), opera diretta e interpretata da Denzel Washington, adattamento cinematografico dell’omonima opera teatrale di August Wilson, vincitrice del Pulitzer per la drammaturgia. Acclamato dalla critica, il film ha visto Viola Davis premiata con Oscar, Golden Globe e Bafta come miglior attrice non protagonista.

La chiusura di «Human Rights» spetta invece al secondo adattamento cinematografico del libro Black Klansman, scritto dall’ex poliziotto Ron Stallworth. La pellicola, diretta da Spike Lee, con John David Washington, Adam Driver, Harry Belafonte, Alec Baldwin e Topher Grace, selezionata in concorso a Cannes, ha ricevuto sei nomination agli Oscar e ha vinto la Statuetta per la migliore sceneggiatura non originale.

Nel mezzo, tanti film dedicati al tema black (Il colore viola, The Butler), alla violenza sulle donne (North Country, Fiore del deserto), alle condizioni dei detenuti (L’isola dell’ingiustizia), alla disabilità (The Blind Side), all’assistenza sanitaria (John Q) e alla discriminazione di genere (The Danish Girl, A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar).