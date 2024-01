A.C. TRENTO * CALCIO “C“: « I GIALLOBLÙ TROVANO IL SECONDO PAREGGIO CONSECUTIVO, LA PARTITA CONTRO IL LEGNAGO SALUS TERMINA 0-0 »

17.33 - domenica 28 gennaio 2024

Il Trento trova il secondo pareggio consecutivo: in trasferta contro il Legnago Salus termina 0-0. Nella ventitreesima giornata di Serie C Now i Gialloblù trovano il secondo pareggio consecutivo. Allo Stadio Mario Sandrini di Legnago finisce con un pari a reti inviolate. Lunedì 5 febbraio ore 20:30 appuntamento allo ‘Stadio Briamasco’ contro il Fiorenzuola.

Nella ventitreesima giornata di Serie C Now il Trento ferma il Legnago Salus sullo 0-0, allungando così a due la striscia di pareggi consecutivi. I Gialloblù ci provano in più di un’occasione, soprattutto con Anastasia e Italeng, ma la rete del vantaggio non si concretizza e dunque la sfida termina in parità. Cronaca. Mister Francesco Cuzzolin, quest’oggi in panchina al posto dello squalificato Joan Moll Moll, sceglie il 3-4-2-1 con Russo a protezione dei pali e il terzetto difensivo formato da Trainotti, Ferri e Obaretin.

In mezzo al campo agiscono Vitturini, Sangalli, Di Cosmo e Giannotti, mentre, alle spalle dell’unica punta Italeng, si muovono Terrani e Attys. Nella prima mezz’ora di gara le due squadre si studiano, limitando le azioni offensive e privilegiando la fase difensiva. Al 27’ il primo pericolo creato è degli aquilotti con Giannotti che conquista una bella punizione dal limite, calciata alta da Terrani. Qualche minuto più tardi è ancora il numero undici a calciare da fuori area ma anche in quest’occasione la palla termina alta sopra la traversa. Nel secondo tempo il Trento parte meglio e dopo dieci minuti si propone con il tiro di Frosinini che Fortin para senza particolari problemi. Al 17’ ci prova invece il Legnago con il pallonetto di Rocco che supera Russo ma termina alto sopra la traversa.

Al 70’ sono ancora i gialloblù a rendersi pericolosi prima con Italeng e poi con Anastasia ma, in entrambe le circostanze, le conclusioni sono troppo imprecise. Cinque minuti più tardi è invece Franzolini a calciare verso la porta ma la sua conclusione termina tra le braccia di Russo. Nella parte finale di gara le due squadre, pur provando ad attaccare, non trovano la rete del vantaggio. E la sfida termina dunque sul punteggio di 0-0. Il Trento sale a quota ventisette punti, al quindicesimo posto in graduatoria, in coabitazione con la Pergolettese. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà lunedì 5 febbraio alle ore 20:30 contro il Fiorenzuola allo ‘Stadio Briamasco’ di Trento. La partita sarà in diretta su Rai Sport.

TABELLINO.

FC LEGNAGO SALUS – A.C. TRENTO 0-0 (0-0)

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Fortin; Pelagatti, Martic, Motoc, Boci; Zanetti (35’st Mbakogu), Diaby; Viero (35’st Van Ransbeeck), Franzolini; Giani (26’st Svidercoschi), Rocco (26’st Sambou). A disposizione: Businarolo, Tosi, Hadaji, Sbambato, Travaglini, Ruggeri, Muteba, Casarotti, Noce, Buric, Zanandrea. Allenatore: Massimo Donati

TRENTO (3-4-2-1): Russo; Trainotti, Ferri, Obaretin; Vitturini (1’st Frosinini), Di Cosmo, Sangalli, Giannotti; Terrani (22’st Anastasia), Attys (14’st Petrovic), Italeng. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Pasquato, Garcia Tena, Galazzini, Vaglica, Satriano, Brevi, Rada, Barison. Allenatore: Francesco Cuzzolin

ARBITRO: Davide Gandino di Alessandria.

ASSISTENTI: Matteo Lauri di Gubbio e Antonio Alessandrino di Gubbio

QUARTO UFFICIALE: Paolo Isoardi di Cuneo

NOTE: pomeriggio freddo, cielo nuvoloso, temperatura attorno ai 6°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 1’pt Vitturini 33’pt Rocco, 33’pt Di Cosmo, 6’st Cuzzolin, 16’st Viero, 30’st Trainotti. Recupero: 1’+4’. Totale spettatori: 300 circa.

INTERVISTE.

FRANCESCO CUZZOLIN

“Oggi abbiamo ottenuto un punto importante conquistato su un campo difficile. Credo che sia stata determinante la nostra solidità e compattezza difensiva che, magari, nelle ultime partite, non eravamo riusciti a dimostrare. Contro il Legnago Salus siamo invece riusciti a difenderci, evitando di subire pericoli. In attacco abbiamo avuto più di un’occasione ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzarla. Dobbiamo lavorare per essere maggiormente cinici. Questo è comunque un punto importante perché allunga a due la striscia di risultati positivi. Siamo fiduciosi. Già oggi abbiamo visto qualcosa in più nel possesso palla. Proseguiamo su questa strada perché siamo convinti che sia quella giusta”.

https://www.youtube.com/watch?v=ijmSEB0mfd0

ANDREA TRAINOTTI

“Oggi muoviamo la classifica. In partite come queste, se non si riesce a vincere, è importante conquistare almeno un punto. Oggi la squadra è scesa in campo bene, offrendo una buona prestazione. Nel primo tempo abbiamo avuto un’occasione importante con Terrani, mentre, nel secondo, un paio con Italeng e Anastasia. Peccato non essere riusciti ad indirizzarla verso di noi. Il nostro portiere non ha fatto tante parate e questo conferma che abbiamo offerto una buona prestazione. Con Mister Moll Moll ci troviamo bene: propone un calcio un po’ diverso rispetto a quello che ricercavamo in precedenza. La squadra è contenta di quello che ci sta insegnando. Dobbiamo continuare a seguirlo e migliorarci giorno dopo giorno”.

https://www.youtube.com/watch?v=RwUFAXDibTQ