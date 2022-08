DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – AQUILA BASKET * “EMOZIONI DA URLO”: « PRESENTATA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022-23, TRA LE NOVITÀ LA FASCIA DI PREZZO PER GLI UNDER 12 »

19.50 - lunedì 08 agosto 2022

“Emozioni da urlo”: presentata la campagna abbonamenti 2022-23 della Dolomiti Energia Trentino. Da mercoledì via alla prima fase, dedicata fino agli abbonati della stagione 2019-20 e della stagione 2021-22: tra le novità, la fascia di prezzo dedicata agli Under 12

“Emozioni da urlo”: è questo il claim scelto per il lancio della campagna abbonamenti della Dolomiti Energia Trentino per la stagione sportiva 2022-23, la nona dei bianconeri in Serie A e la settima in EuroCup. I volti di capitan Toto Forray, Diego Flaccadori e Luca Conti si mescolano con quelli dei tifosi di Aquila Basket, pronti a vivere una lunga stagione ricca di sfide in Italia e in Europa che senza dubbio regalerà adrenalina ed emozioni… da urlo!

LUIGI LONGHI (Presidente DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): «Ci affacciamo alla nuova stagione con la voglia di tornare a vivere tutti insieme le emozioni che il grande basket sa trasmettere: la pallacanestro italiana anche quest’anno si sta alzando di livello e il tasso di competitività del campionato ci sprona a metterci in gioco e a fare sempre meglio. Il roster della squadra per ora è quello che volevamo, faccio i complimenti al direttore sportivo Rudy Gaddo e a coach Lele Molin oltre che al direttore generale Andrea Nardelli: oltre che sul campo però sono sicuro che le emozioni le respireremo anche in tribuna grazie al nostro pubblico».

ANDREA NARDELLI (Direttore Generale DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): «Avevamo fatto una promessa ai nostri vecchi abbonati, ed eccoci qua: ripartiremo con la mappatura dei posti della stagione 2019-20, garantendo quasi un mese di prelazione in cui possano confermare il proprio posto. Fare pallacanestro per noi significa fare emozionare le persone: non è stato facile in questi anni, complice anche la pandemia, ma vogliamo che questo sia un momento di ripartenza anche per tutto il club. Non è un caso se proprio il nuovo Aquila Store sarà il fulcro del ticketing e degli abbonamenti: stiamo investendo sul nostro prodotto, e come abbiamo sempre fatto vogliamo crescere, un passo alla volta, lavorando giorno dopo giorno anche con la squadra Aquila che opera “dietro le quinte” e rimanendo coerenti ai nostri valori e alla nostra identità».

TEMPI E MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE

Gli abbonamenti saranno disponibili ed acquistabili esclusivamente presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza, 20 presso il quartiere Le Albere a Trento il lunedì dalle 15.00 alle 19.00, e dal martedì al sabato dalle 13.00 alle 19.00, a partire da mercoledì 10 agosto.

– PRIMA FASE, dal 10 agosto all’8 settembre:

Sono i giorni dedicati, come promesso, agli abbonati della stagione 2019-2020 che potranno confermare il loro posto, quello occupato prima dell’interruzione del campionato nella stagione 2019-20. In questa fase potranno acquistare l’abbonamento anche gli abbonati della stagione 2021-2022, che potranno opzionare i posti non occupati dalla prelazione.

– SECONDA FASE, dal 9 settembre al 16 settembre:

Gli abbonati delle stagioni 2021-2022 e 2019-2020 potranno cambiare il loro posto in base alle disponibilità dopo la prima fase di prelazione.

NB: chi ha acquistato l’abbonamento nella prima fase potrà decidere di cambiare il proprio posto.

– TERZA FASE, dal 17 settembre la vendita sarà libera.

LE NOVITA’

Negli abbonamenti è prevista un’ulteriore riduzione Under 12 per venire incontro alle famiglie, da sempre uno dei “cuori pulsanti” del tifo bianconero: e rispetto alla scorsa stagione sono stati abbassati i prezzi di tutti i biglietti per le partite nei settori curva, corner e gradinata.

E come lo scorso anno, per venire incontro alle esigenze di tutti, sarà possibile acquistare il proprio abbonamento in un’unica soluzione oppure in tre fasi, impegnandosi ad acquistare e saldare le fasi successive entro i termini previsti.

LE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO

Anche quest’anno chi vuole vivere tutte le imperdibili partite casalinghe della Dolomiti Energia Trentino sceglie la grande convenienza dell’abbonamento: sono tre i formati di abbonamento disponibili.

– ALL SEASON: è la formula più conveniente: 26 partite (compreso il Trofeo Brusinelli del 17 e 18 settembre), con tutta la regular season di Serie A ed EuroCup. Rispetto all’abbonamento della Serie A, al prezzo di sole 2 partite in più si ha accesso alle 9 sfide interne di coppa!

– SERIE A: dà accesso alle 15 partite di regular season in Serie A, oltre al Trofeo Brusinelli del 17 e 18 settembre.

– EUROCUP: è la formula per chi predilige l’appuntamento infrasettimanale con il grande basket europeo e con l’atmosfera internazionale dei mercoledì alla BLM Group Arena. Con l’abbonamento EuroCup si ha accesso alle 9 sfide interne dei bianconeri nella seconda coppa europea in cui affronterà tra le altre Parigi e Londra.