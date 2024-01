APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * 70ESIMO ANNIVERSARIO GARA SCI “3TRE“: « ROMA, RICCO DI SPUNTI L’INCONTRO CON IL PRESIDENTE MATTARELLA »

08.38 - domenica 28 gennaio 2024

Madonna di Campiglio e la 3Tre ricevuti dal Presidente Mattarella. Una lunga storia, trentina e internazionale, e una forte amicizia, che ha fatto da ponte tra montagna e città, sono state l’occasione per un incontro speciale: l’udienza privata con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tenutasi venerdì pomeriggio al Quirinale. La storia è quella delle settanta edizioni della 3Tre, lo slalom di Coppa del Mondo di sci alpino che ogni inverno si svolge a Madonna di Campiglio, mentre l’amicizia è con Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, da anni appassionato ospite della “Perla delle Dolomiti”, che ha promosso l’incontro organizzato poi da Azienda per il Turismo (Apt) Madonna di Campiglio.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio di venerdì al Quirinale, in occasione della settantesima edizione della 3Tre, lo slalom di Coppa del Mondo di sci alpino svoltosi il 22 dicembre scorso a Madonna di Campiglio, una rappresentanza delle istituzioni locali introdotta da Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli. La delegazione è giunta a Roma con il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini, il primo cittadino di Tre Ville Matteo Leonardi, il presidente dell’Azienda per il Turismo Tullio Serafini, il direttore di Apt Matteo Bonapace e il direttore di Funivie Madonna di Campiglio Bruno Felicetti oltre a Paolo Luconi Bisti, storico di Campiglio e della 3Tre.

L’incontro è stato introdotto da Marco Elefanti, grande amico e appassionato frequentatore del territorio da tanti anni, mentre il sindaco di Tre Ville Matteo Leonardi ha illustrato il significato del dono consegnato al Presidente Mattarella: tre gigli di San Giovanni (opera di Mastro 7), fiori rari e protetti che rappresentano la montagna, sono simbolo della vita e della fiducia e richiamano, nel numero, la 3Tre.

Poi, il primo cittadino di Pinzolo Michele Cereghini, in rappresentanza della delegazione, è entrato nel vivo dell’incontro interloquendo con un interessato Sergio Mattarella su diversi temi. La 3Tre, innanzitutto, come evento di grande valore sportivo e nello stesso tempo di promozione turistica verso un pubblico internazionale. Quindi Madonna di Campiglio come cuore di un vasto ambito turistico ricco di specificità che si trova tra le Dolomiti di Brenta Patrimonio dell’Umanità e l’Adamello-Presanella, luogo della memoria legata alla prima guerra mondiale.

Proprio l’Adamello ha offerto lo spunto per ricordare l’incontro tra il Presidente della Repubblica Sandro Pertini e Papa Giovanni Paolo II avvenuto quarant’anni fa, nel luglio 1984, sulle cime adamelline. La capacità di Madonna di Campiglio di attirare, ogni anno, ospiti da 60 paesi del mondo, e di configurarsi, dunque, come ambasciatrice del made in Italy nel mondo, ha dato modo di ampliare la conversazione dal locale al globale, affrontando temi rilevanti quali la qualità del turismo e l’importanza di fare sistema sia a livello micro, con il territorio locale, che a livello macro, con il contesto nazionale.

Alcuni riferimenti al Parco Naturale Adamello Brenta Geopark hanno poi indirizzato l’incontro sulla sostenibilità e su come la necessità di un turismo sostenibile ed equilibrato sia al centro dei pensieri e delle azioni del territorio. In un mondo sempre più incerto, anche il tema della sicurezza, affrontato a conclusione dell’incontro, è emerso nella sua fondamentale importanza sia per le comunità che come pre-requisito da garantire agli ospiti per farli sentire protetti durante la vacanza. L’incontro con il Presidente Sergio Mattarella è stato ricco di spunti e ha fornito ai rappresentati delle istituzioni locali presenti a Roma nuove motivazioni per proseguire il proprio lavoro con impegno e senso di responsabilità.