A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « JOAN MOLL MOLL CONVOCA 24 GIOCATORI, PER LA GARA IN TRASFERTA CONTRO IL LEGNAGO SALUS »

15.46 - sabato 27 gennaio 2024

Joan Moll Moll convoca 24 giocatori per la gara in trasferta contro il Legnago Salus. Il tecnico Gialloblù: “Voglio una squadra coraggiosa. Limitiamo gli errori e giochiamo una gara da protagonisti. Questo gruppo ha delle qualità importanti”.

Con il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Novara nell’ultima partita casalinga, il Trento è tornato a fare punti e muovere la classifica. Alle porte però c’è già il prossimo impegno che vedrà i gialloblù scendere in campo domani alle ore 14 allo ‘Stadio Mario Sandrini’. L’avversario, nella ventitreesima giornata di Serie C NOW 2023/24, sarà il Legnago Salus di Massimo Donati. Al momento, in classifica, i Gialloblù sono quindicesimi a ventisei punti in coabitazione con la Pergolettese. Per quanto riguarda, invece, le statistiche, in Veneto, tra le due squadre, c’è un solo precedente nel professionismo. Si tratta di una vittoria (1-0) per i padroni di casa nella Serie C 2021/22. Il tecnico degli aquilotti Joan Moll Moll ha convocato 24 giocatori. Non ci saranno Filippo Ercolani e i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos. Per il neoattaccante aquilotto, Antonio Satriano, si tratta della prima convocazione in maglia Gialloblù.

I CONVOCATI:

PORTIERI Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI Alberto Barison (1994); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Pol Garcia Tena (1995); Davide Galazzini (2000); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Antonio Satriano (2003); Giovanni Terrani (1994).

Queste le dichiarazioni di Joan Moll Moll rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Legnago Salus: “La squadra sta bene e si è allenata in maniera proficua per tutta la settimana. Questo è un gruppo ricco di qualità e di voglia di imparare. Dal mio arrivo in prima squadra, i giocatori si sono messi a disposizione per capire le mie indicazioni e la mia idea di calcio. Sono convinto che continuando a lavorare si possa migliorare, raccogliendo più punti possibili. Questa formazione deve avere più coraggio. Solo così potrà essere maggiormente propositiva. Satriano? È arrivato in settimana: si tratta di un ragazzo importante perché aumenta e arricchisce le nostre soluzioni offensive. Il Legnago Salus è una squadra che sa come giocare. Noi però dovremo essere più bravi, rendendoci protagonisti all’interno della gara. Dovremo limitare gli errori e tenere il più possibile il pallone, cercando di sfruttare le occasioni che ci capiteranno”.

Qui l’intervista video integrale di Joan Moll Moll:

https://www.youtube.com/watch?v=r3YMPOl3oj8

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Davide Gandino della Sezione di Alessandria, coadiuvato dagli assistenti Signor Matteo Lauri di Gubbio e Signor Antonio Alessandrino di Bari. Quarto Ufficiale il Signor Paolo Isoardi di Cunio.

LA GARA DI ANDATA

GIORNATA 4

TRENTO – LEGNAGO SALUS 1-1 (0-1)

RETI: 8’pt Martic (L), 7’st rig. Petrovic (T)

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini, Obaretin, Ferri (25’st Garcia Tena), Vaglica (36’pt Vitturini); Di Cosmo (1’st Rada), Sangalli, Attys; Terrani (1’st Barison), Petrovic (33’st Sipos), Pasquato.

A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Trainotti, Brevi. Allenatore: Bruno Tedino

LEGNAGO SALUS (3-4-1-2): Fortin; Pelagatti (25’st Van Ranbeeck), Martic, Noce; Muteba, Viero, Diaby (11’st Casarotti), Mazzali; Giani (41’st Sambou); Svidercoschi (41’st Tabue), Rocco (11’st Buric).

A disposizione: Businarolo, Tosi, Motoc, Travaglini, Ruggeri, Sternieri, Zanandrea, Franzolini. Allenatore Massimo Donati

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli

ASSISTENTI: Matteo Gentile di Isernia e Francesco Macchi di Gallarate

IV UFFICIALE: Giacomo Rossini di Torino

NOTE: pomeriggio estivo, cielo nuvoloso, temperatura attorno ai 23°. Campo in buone condizioni.

Ammoniti: 28’pt Sangalli, 32’pt Diaby, 3’st Mazzali, 28’st Frosinini, 34’st Attys. Espulsi: 41’pt Obaretin. Angoli: 4-5. Recupero: 2’+4’. Totale spettatori: 1250 circa.

L

A PARTITA IN DIRETTA TV E ALLA RADIO

Su Sky Sport con la telecronaca affidata a Andrea Calderoni. Aggiornamenti live sulle frequenze di Radio Dolomiti.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 23a GIORNATA DI SERIE C NOW GIRONE A

MANTOVA – GIANA ERMINIO 2-0 Venerdì 26 Gennaio Ore 20.45

ALESSANDRIA – ARZIGNANO V. Sabato 27 Gennaio Ore 16.15

PRO PATRIA – ALBINOLEFFE Sabato 27 Gennaio Ore 16.15

FIORENZUOLA – LUMEZZANE Sabato 27 Gennaio Ore 18.30

LEGNAGO SALUS – TRENTO Domenica 28 Gennaio Ore 14.00

NOVARA – PADOVA Domenica 28 Gennaio Ore 14.00

TRIESTINA – PERGOLETTESE Domenica 28 Gennaio Ore 14.00

PRO SESTO – PRO VERCELLI Domenica 28 Gennaio Ore 18.30

L.R. VICENZA – VIRTUS VERONA Domenica 28 Gennaio Ore 18.30

ATALANTA U23 – RENATE Lunedì 29 Gennaio Ore 20.30 (Diretta Rai Sport)

Foto di Michael Giacca