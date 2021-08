CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * GIORNATA DELL’AUTONOMIA: « PORTE APERTE A PALAZZO TRENTINI, APPUNTAMENTO IL 5 SETTEMBRE (10.00/12.00 – 15.00/18.00) »

Giornata dell’Autonomia, porte aperte a Palazzo Trentini. Le stanze settecentesche di Palazzo Trentini saranno aperte ai cittadini domenica prossima, 5 settembre, in occasione della Giornata dell’Autonomia. L’occasione per conoscere la sede del Consiglio provinciale e la sua storia, la bellezza artistica racchiusa nell’elegante palazzo che si affaccia su via Manci a Trento. Porte aperte dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

I visitatori, che saranno accompagnati dalle guide dell’Ufficio Stampa e Relazioni esterne del Consiglio, dovranno prenotarsi mandando una mail a [email protected] tel. 0461 – 494612 ed essere in possesso del Green Pass.

Appuntamento quindi domenica 5 settembre a Palazzo Trentini in via Manci 27 a Trento.