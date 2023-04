COMUNE TRENTO * “YOUTH EXCHANGE“: « PROGRAMMA ERASMUS+, SCAMBIO INTERNAZIONALE TRA FRANCIA E ITALIA »

18.38 - martedì 18 aprile 2023

Youth Exchange, Trento e Metz si conoscono grazie ai giovani. Fino al 21 aprile una delegazione di 12 trentini è a Metz con l’Associazione Inco per incontrare un gruppo di ragazzi francesi grazie al programma Erasmus+. Si è svolto questa mattina al Comune di Metz l’incontro istituzionale tra i partecipanti al progetto Youth Exchange, lo scambio internazionale tra Francia e Italia che vede protagonisti 24 giovani, di cui 12 italiani e 12 francesi. Il progetto, cofinanziato con il programma europeo Erasmus + e il contributo dei due Comuni, promuove la conoscenza dei territori grazie all’esplorazione dei rispettivi contesti di origine. All’analisi storica delle due città si affianca la riflessione sui valori europei dell’amicizia e della tutela ambientale, con approfondimenti mirati sui temi della sostenibilità e del pregiudizio culturale. Comune denominatore dell’esperienza l’appartenenza ad un’Europa condivisa.

L’iniziativa, fortemente voluta dalle due amministrazioni e dal Consolato italiano a Metz come primo tassello di possibili future collaborazioni, è favorita dalla relazione già esistente tra le associazioni “Inco – Interculturalità” e “Comunicazione e Collectif pour un service civique européen”.

Trento e Metz hanno infatti molte caratteristiche storico-sociali che le accomunano: la dimensione, il ruolo nel contesto regionale, l’università, la centralità del settore vitivinicolo, la storia come città di confine dalle multiple appartenenze, ma anche l’essere state terra di due dei padri fondatori dell’Unione Europea. In entrambe vengono realizzate le rispettive case museo, marchio del patrimonio europeo: la Maison de Robert Schuman e il Museo casa De Gasperi, gestito dall’omonima fondazione anch’essi coinvolti nell’iniziativa.

All’incontro erano presenti anceh l’assessora alle politiche giovanili Elisabetta Bozzarelli e il direttore della Fondazione trentina Alcide De Gasperi Marco Odorizzi.

Come affermato dall’assessora Bozzarelli «Trento e Metz sono due città europee di “confine”, luoghi dove la storia tra popoli e nazioni ha trovato nell’unità europea l’espressione di quella vocazione di posizione transfrontaliera. Non a caso i due territori conservano a testimonianza due padri fondatori, Alcide Degasperi e Robert Schuman. Oggi, con lo scambio dei più giovani cittadini, testimoniamo come l’unità europea vada continuamente coltivata attraverso relazioni concrete e solidarietà condivisa per continuare a costruire la comune casa europea, investendo nelle competenze e nelleopportunità per i giovani».

Anche il direttore Marco Odorizzi conferma la relazione tra i due luoghi, ricordando Degasperi: «”Ci siamo incontrati tardi nella vita, ma la nostra amicizia è stata profonda e senza riserve”. De Gasperi ricordava così il rapporto speciale che lo legò negli ultimi anni della sua vita a Robert Schuman. Oggi questa amicizia trova una nuova vita nel rapporto tra Trento e Metz, le loro città, che non hanno dimenticato la loro lezione. Ma lavorare insieme alla promozione di una maggiore consapevolezza europea non è solo fare memoria del passato, ma dare forma a quel futuro immaginato allora e che sta a ogni generazione fare proprio adeguandolo al tempo che cambia».