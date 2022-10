COPPOLA (EUROPA VERDE) * ORDIGNI BELLICI: « INCOMPRENSIBILE LA DECISIONE DI FARE BRILLARE 12 BOMBE IN VAL CIGOLERA, AREA PROTETTA DEL PARCO NATURALE PANEVEGGIO-PALE SAN MARTINO »

14.35 - lunedì 10 ottobre 2022

Apprendiamo con grande sconcerto e preoccupazione che, dopo i tentativi fortunatamente scongiurati da far brillare bombe nell’area prativa di Cimana, nelle giornate di mercoledì e giovedì di questa settimana verranno neutralizzati 12 ordigni bellici, con l’operazione denominata “Primiero 2022” in val Cigolera (area protetta del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino), vicinissima al centro di San Martino di Castrozza.

Purtroppo i tempi ridottissimi che intercorrono tra la notizia di questo ennesimo sfregio e la sua realizzazione, non hanno consentito alla comunità locale e a coloro che hanno a cuore la salvaguardia dei parchi naturali, di reagire e fare fronte comune a questa decisione scellerata e incomprensibile che mette a repentaglio, parliamo di ordigni bellici a caricamento chimico!, un ambiente che dovrebbe essere massimamente tutelato e coloro che lo vivono.

Riteniamo davvero incredibile che si sia scelto un parco naturale come sito preposto a questo tipo di operazione e che la Provincia di Trento, l’Assessorato all’ambiente, l’Appa e tutti gli organi preposti alla salvaguardia ambientale e a prendersi cura della sua conservazione, non abbiano né informato la popolazione, nè siano intervenuti, come era doveroso fare, per cercare un sito più adatto. Tutto ciò non consentirà probabilmente, a causa dei tempi così ristretti, l’opposizione e la vittoria di territori che, come quello di Pomarolo, hanno potuto opporsi facendo valere i propri diritti e hanno vinto.

Ci chiediamo che valore abbiano, per coloro che prendono queste decisioni, i parchi naturali del Trentino e la loro salvaguardia. È davvero deprecabile quanto sta accadendo, mettendo la popolazione preoccupatissima di fronte al fatto compiuto, senza possibilità alcuna di opporsi, agendo di imperio e di prepotenza.

*

Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale- Gruppo Misto/Europa Verde