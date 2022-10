CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) *« VÌOLA IL PROVVEDIMENTO DI AVVICINARSI AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA, ARRESTATO UN 59ENNE »

09.50 - giovedì 27 ottobre 2022

Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della stazione di Pergine V.na hanno tratto in arresto un pregiudicato 59enne che aveva violato il provvedimento dell’autorità giudiziaria di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Intorno alle 18.00 i Carabinieri sono stati allertati dalla donna, ex convivente, che aveva notato l’uomo, scarcerato da poco più di un mese, all’interno dello spazio condominiale. Con rapidità i militari si sono recati sul posto e non rintracciando subito l’uomo hanno deciso di permanere defilati in zona e in stretto contatto con la richiedente, riuscendo così a sorprendere il reo, che si era nascosto, probabilmente in attesa della vittima.

La normativa in merito alle violazioni dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è stata inasprita lo scorso anno prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, al fine di garantire maggiore tutela e salvaguardare l’incolumità delle vittime dei reati ricompresi nel c.d. “codice rosso”. Per l’arrestato vige comunque il principio dell’innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà provata con sentenza passata in giudicato.