COMUNE DI TRENTO * LAVORI PIAZZA MOSTRA: « MODIFICA ALLA VIABILITÀ IN VIA CLESIO, VERRÀ RIFATTA LA PAVIMENTAZIONE CENTRALE »

Lavori piazza Mostra, verrà rifatta la pavimentazione centrale di via Clesio.

La viabilità resterà a doppio senso di marcia

A partire da lunedì 8 novembre, e per una quindicina di giorni, leggera modifica alla viabilità in via B. Clesio per poter effettuare delle lavorazioni inerenti la pavimentazione della parte centrale di carreggiata.

Verrà creata infatti un’area di lavoro centrale (isola) compresa tra le due carreggiate che verranno a formarsi, una a destra e una a sinistra.

Verrà così garantito, durante le lavorazioni, il mantenimento del doppio senso di marcia.