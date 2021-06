PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OLIMPIADI NAZIONALI DI ITALIANO: « LUCIA MICHELETTI VINCE LA DECIMA EDIZIONE, PER L’ASSESSORE BISESTI UN SEGNALE DI SPERANZA PER IL FUTURO »

Una studentessa di Aldeno vince le Olimpiadi d’italiano .L’assessore Bisesti: “Un segnale di speranza per il futuro”.

Si chiama Lucia Micheletti, ha 15 anni, vive ad Aldeno, frequenta il Liceo Prati di Trento e ha vinto, nella categoria junior, la decima edizione delle Olimpiadi nazionali di italiano, una competizione a cui hanno partecipato quest’anno oltre 12 mila studenti provenienti da 756 scuole di tutta Italia.

Ieri Lucia è stata premiata dall’amministrazione comunale di Aldeno, guidata dal sindaco, Alida Cramerotti, che ha organizzato una breve ma sentita cerimonia per esprimere alla giovane studentessa tutto l’orgoglio della comunità per il prestigioso risultato raggiunto. Erano presenti i genitori, i nonni, alcune sue compagne di classe, la sua insegnante di italiano al Prati e alcuni professori dell’Istituto comprensivo di Aldeno, dove Lucia ha frequentato elementari e medie. Presente anche Mirko Bisesti, nella duplice veste di assessore provinciale all’istruzione e di “aldenero” come lui stesso ha tenuto a precisare.

“Non solo Aldeno, ma tutto il Trentino – ha detto l’assessore rivolgendosi alla studentessa – deve essere orgoglioso di questo risultato che rappresenta anche un forte segnale di speranza per il futuro, Un esempio positivo ed importante – ha detto ancora Bisesti – che speriamo possa ispiare anche i tuoi coetanei e che arriva proprio dalla scuola, che ha vissuto un anno molto difficile. Hai raggiunto questo riconoscimento grazie alla passione che hai per lo studio e spero che questa stessa passione ti possa portare avanti nel tuo percorso scolastico e nel resto della tua vita, ha aggiunto l’assessore”.

Bisesti ha poi voluto ringraziare gli insegnanti di Lucia ed in generale il mondo della scuola trentina che ha saputo affrontare con grande impegno le complessità dettate dalla pandemia. “Il nostro territorio ha investito molto sulla scuola – ha concluso Bisesti – e sta continuando a farlo, cercando di innovarsi e di guardare con fiducia al futuro”.