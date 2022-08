COMUNE ARCO (TN) * CONCERTO DELL’ASSUNTA: « “LA MUSICA AL TEMPO DELLA COLLEGIATA“, CON IL QUINTETTO DI OTTONI “GIOVANNI VINCENZO D’ARCO“ (14/8 – ORE 21.00)

17.52 - lunedì 08 agosto 2022

Domenica il concerto dell’Assunta. Il tradizionale concerto dell’Assunta, domenica 14 agosto nella chiesa Collegiata, propone quest’anno il quintetto di ottoni «Giovanni Vincenzo d’Arco», tra i cui componenti spicca il nome di Filippo Lombardi, vero prodigio della tromba, a soli 16 anni già vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali e attivo come prima tromba in numerose prestigiose compagini come la European Spirit of Youth Orchestra, oltre che vincitore della trasmissione di Rai Uno «Prodigi».

Il concerto, organizzato dal Comune di Arco in collaborazione con la Parrocchia della Collegiata, rappresenta uno degli eventi culturali più importanti della stagione estiva all’ombra del Castello. L’inizio è alle 21, l’ingresso libero.

Il quintetto proporrà alcune trascrizioni per quintetto di ottoni moderni di brani di autori del medio barocco italiano e tedesco realizzate appositamente per questa occasione, dal titolo «La musica al tempo della Collegiata». La scelta di un programma a cavallo tra mondo italiano e tedesco coglie appieno quella che è stata la storia della città di Arco, che da secoli si pone come un ponte tra la cultura del Bel Paese e quella del mondo al di là delle Alpi.

Per quanto riguarda la collocazione temporale, il repertorio è quello che si sviluppò in Europa durante gli anni della costruzione dell’edificio sacro protagonista della serata, cioè tra il 1613 e il 1671. Il concerto sarà modellato come un Vespro della Beata Vergine, con l’aggiunta, tra un brano sacro e l’altro, di alcune musiche squisitamente strumentali. Saranno eseguiti brani di Johann Christoph Pezel (1639-1694), Francesco Cavalli (1602-1676), Heinrich Schütz (1585-1672) e Maurizio Cazzati (1616-1678).

La musica al tempo della Collegiata

chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta

piazza Tre Novembre, Arco

domenica 14 agosto 2022, ore 21

Ensemble di Ottoni

Giovanni Vincenzo d’Arco

Filippo Lombardi, Tromba

Niccolò Molinari, Tromba

Johannes Baldo, Corno

Michele Nascente, Trombone

Tommaso Nista, Tuba

Filippo Lombardi

Nasce in Germania nel 2005, ma si trasferisce all’età di 5 anni in Trentino insieme alla famiglia. Inizia lo studio della tromba a 6 anni con il M. Stefano Torboli, proseguendo poi la formazione presso il Conservatorio “Monteverdi” di Bolzano sotto la guida dei Proff. Marco Pierobon e Giancarlo Parodi. È vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il XV Concorso Internazionale “Luigi Zanuccoli” (1º premio assoluto con punteggio 100/100), il Concorso “Enrico Arisi” (1º premio assoluto, 100/100), il IX Concorso Internazionale Premio Crescendo–Città di Firenze (1º premio assoluto, 100/100), e la “Crescendo Competition” presso la Carnegie Hall di New York (1º premio).

Nel 2019 vince la borsa di studio messa a disposizione dalla Yamaha Music Foundation of Europe, e una serie di ulteriori concorsi: è 1º premio assoluto (punteggio 10.0/10.0, unico concorrente a totalizzare il massimo punteggio) al Concorso Giovani in Crescendo di Pesaro, 1º premio assoluto (punteggio 99.02/100) al “23º Concorso Internazionale per Giovani Strumentisti” di Povoletto (concorrendo nella categoria massima di età, ben superiore alla propria), vince il Premio Nazionale delle Arti per tromba, ed è il vincitore per la sezione fiati del X Concorso Internazionale Premio Crescendo–Città di Firenze; nello stesso concorso viene poi scelto come vincitore del premio Crescendo al fORTissimo, che gli consentirà di esibirsi come solista con l’Orchestra Regionale Toscana nelle prossime stagioni.

Nel novembre 2019 ha partecipato alla quarta edizione di “Prodigi – La musica è vita”, trasmissione andata in onda su Rai 1 in prima serata; in questa occasione ha vinto una borsa di studio messa in palio tra tutti i concorrenti dall’accademia “Sesto Armonico”, fondata dal M. Beppe Vessicchio. Nel 2021 vince il primo premio assoluto al Concorso Internazionale Città di Palmanova e nel 2022 è vincitore assoluto del Concorso Internazionale Esperia (100/100, solisti fino a 25 anni) e del Concorso Internazionale “Città di Chieri” (98/100, tromba solista fino a 32 anni). È tra i quattro finalisti del Concorso Internazionale “Concertino Praga” organizzato dalla Radio della Repubblica Ceca, tra i quali si disputerà la finale il prossimo Settembre.

Si è esibito come solista con l’Orchestra Rossini (Pesaro), con l’Orchestra di Padova e del Veneto (Arzignano); a settembre si esibirà come solista presso il Rudolfinum di Praga, accompagnato dall’orchestra della Radio Ceca, per poi proseguire con un tour di musica da camera nella Boemia del sud. Sempre nell’ambito della musica da camera, ha tenuto concerti solistici presso le Sale Apollinee della Fenice di Venezia, all’Arena San Domenico di Forli e all’auditorium Ottone Rosai di Firenze. Filippo ha seguito masterclass e corsi di specializzazione con alcuni dei più celebri trombettisti, tra cui Sergei Nakariakov, Stephen Burns, Omar Tomasoni, Ruben Simeo, Rex Richardson, Allen Vizzutti, Andrea Tofanelli e Marco Bellini. Da alcuni anni si sta dedicando anche allo studio della tromba barocca con Friedemann Immer. Nel 2018 è stato prima tromba della European Spirit of Youth Orchestra diretta da Igor Coretti durante il tour “Trans Europa Express” (in collaborazione con il giornalista e scrittore Paolo Rumiz). Nel 2021 è stato prima tromba dell’orchestra giovanile del Concertgebouworkest di Amsterdam, diretta da Daniel Harding.

Niccolò Molinari

Inizia a suonare la tromba all’età di otto anni, sotto la guida di Paolo Trettel presso la scuola di musica “Il Pentagramma” di Fiemme e Fassa. Prosegue gli studi presso il Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano nella classe del Maestro Giancarlo Parodi dove si diploma nel 2016. Studia privatamente con Marco Pierobon, Bertold Stecher, Fabiano Ruin. Nell’aprile 2013 è vincitore del Primo Premio alla seconda edizione del Concorso “Chiocchetti” a Moena, in Val di Fassa, con votazione 94.5/100.

Collabora con varie formazioni musicali: WOR Wind OrchestraRovereto, Banda Rappresentativa Giovanile della Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento, Rappresentativa Bandistica Giovanile “Euregio” Euregione Tirolo, Pentagramma Wind Orchestra. Dal 2008 è membro della Banda Sociale Erminio Deflorian di Tesero. Nel marzo 2022 si laurea in Ingegneria Informatica presso la LUB Libera Università di Bolzano. Al momento è iscritto al corso accademico di secondo livello presso il Conservatorio “Claudio Monteverdi”, nella classe di Tromba con i professori Giancarlo Parodi e Marco Pierobon.

Johannes Baldo

Nato a Bolzano nel 2003. inizia nel 2010 a suonare il corno francese con il prof. Stephan Hanspeter alla Musikschule „Sepp Thaler” di Ora (Bolzano). Nel 2012 partecipa ad una settimana intensiva organizzata dalle Musikschulen presso il Vinzentinum” di Bressanone e in seguito viene sequito dal maestro Manfred Sanin in lezioni di specializzazione per il corno francese. Partecipa alle settimane musicali delle bande di Salorno, Egna e Mezzocorona.

Nel 2014 si classifica 1° con lode e plauso della giuria, nella propria categoria al concorso „,Prima la Musica” Hall in Tirol (Austia), e viene ammesso brillantemente al Conservatorio Monteverdi di Bolzano nella classe di corno francese del Prof. Michele Fait. Dal 2015 viene seguito dal Prof. Norbert Stertz con il quale termina nel 2018 il percorso Pre-Afam del Conservatorio di Bolzano con 10/10. Frequenta inoltre la musica d’insieme con il Prof. Fabio Neri. Successivamente viene ritenuto idoneo per l’orchestra giovanile del conservatorio dove suona come 3° corno nella „Wind Band” Sempre nel 2015 partecipa al concorso “Prima la musica” con il gruppo di fiati “Jang Haderburg”e si classificano secondi nella propria categoria. A luglio 2016, 2017 e 2018 partecipa alle Masterclass presso il Maggio musicale fiorentino, dove segue le lezioni individuali dei Prof.ri Dale Clevenger, Luca Benucci, Stephan de Leval, Eric Terwilliger e Froydis Ree Wekre.

Nel 2017 viene selezionato per un master triennale di specializzazione per corni solisti presso la Scuola di Musica di Fiesole, tenuta dal maestro Luca Benucci. Da gennaio 2017 viene seguito regolarmente con lezioni individuali a cadenza mensile dal Prof. Dale Clevenger e partecipa al concorso “Prima la musica” a Wattens (Austria) dove si classifica primo nella propria categoria. Partecipa ad un’audizione per un’orchestra Jazz, della scuola di musica in lingua italiana della Provincia di Bolzano e viene selezionato dal maestro Stefano Colti. A settembre 2017 inizia lo studio del pianoforte sotto la guida del prof. Roberto Satta presso il liceo delle scienze umane ad indirizzo musicale „G. Pascoli” di Bolzano ed in seguito studia pianoforte complementare al Conservatorio Monteverdi di Bolzano.

A maggio 2018 riceve un riconoscimento per la sua attività musicale, con un premio in denaro, dall’associazione ART di Bolzano. Supera l’esame per accedere al secondo anno del master triennale di specializzazione per corni solisti la scuola di musica di Fiesole e supera brillantemente l’ammissione al corso AFAM al Conservatorio di Bolzano ed entra nella classe del prof. Luca Benucci. Si trasferisce al Liceo per le scienze umane Sandro Pertini a Bolzano.

Michele Nascente

Si avvicina al mondo del trombone all’età di 12 anni grazie all’iscrizione all’indirizzo musicale della scuola media, al termine del quale si immatricola al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. Conclude il corso con il massimo dei voti sotto la guida del Maestro Angelo Palmisano. Sempre presente, durante il suo percorso, è la realtà bandistica la quale gli permette di suonare nelle principali capitali Europee e di mettersi in contatto con musicisti di alto livello provenienti da tutto il mondo.

Dopo aver studiato con trombonisti di livello internazionale come Gianluca Scipioni, Andrea Bandini, Daniele Morandini, Giuseppe Nuzzaco e Domenico Zicari decide di iscriversi e frequentare il biennio superiore al Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento. Attualmente studia sotto la guida del Maestro Alessio Savio in preparazione ad audizioni in programma nel breve futuro.

Tommaso Nista

Classe 1998, comincia gli studi presso la scuola di musica “i Minipolifonici” di Trento, dapprima come trombettista, poi con il bassotuba, nella classe dei prof. Stefano Rossi e Emiliano Tamanini. Intraprende un percorso decennale nel coro giovanile dell’ associazione, che lo porta a esibirsi in importanti contesti europei, tra cui la Basilica di S. Pietro in Vaticano, i World Choir Games di Riga, la Sala Grande del Rathaus di Vienna e altri. Nel 2022 consegue il diploma triennale in bassotuba con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Bolzano, nella classe del M.o Alessandro Fossi.

Ha all’attivo collaborazioni con realtà quali l’ Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, l’ Orchestra Filarmonica dei Conservatori di Trento e Bolzano, la Rovereto Wind Orchestra, l’Orchestra di Fiati del Conservatorio di Trento, e Masterclass con importanti professori di ottoni di tutto il mondo, Oystein Baadsvik, Ricardo Carvalhoso, Gerard Bouchet, Stefan Tischler, Peter Leib, Anne-Yelle Visser, Perry Hoogendijk, Martin Schippers, Katey Woolley, Miroslav Petkov. È anche studente di direzione d’orchestra. Ha frequentato corsi e masterclass con i m.i Omar Emir Saul, Stefano Chicco, Elena Sartori, Riccardo Muti, Fabrizio Dorsi, Salvatore Percacciolo, dirigendo opere, tra gli altri di Ottorini Respighi, Jean Sibelius e George Gershwin. Cura due podcast divulgativi sulla musica classica e da film, dal titolo “SonoraMentis” e “SonoraMentis – OST”, ascoltabili sulle principali piattaforme di divulgazione.

*

Il programma

Johann Christoph Pezel

Intrada n. 13 da Fünff-stimmigte blasende Music, Bestehend In Intraden, Allemanden, Balleten, Courenten, Sarabanden und Chiquen, Als Zweyen Cornetten und dreyen Trombonen Balthasar Christoph Wust, Frankfurt, 1685

Francesco Cavalli

Ave Maris Stella

Sonata a 4 da Musiche Sacre, Messa, e Salmi concertati con istromenti, imni, antifone & sonate, a due 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12 voci Alessandro Vincenti, Venezia 1656

Johann Christoph Pezel

Intrada n. 35 da Fünff-stimmigte blasende Music, Bestehend In Intraden, Allemanden, Balleten, Courenten, Sarabanden und Chiquen, Als Zweyen Cornetten und dreyen Trombonen Balthasar Christoph Wust, Frankfurt, 1685

Heinrich Schütz

Es ist ein Freud dem Herzen mein

Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore!”, Salmo 121 (122)

da Psalmen Davids

Dresda 1661

Johann Christoph Pezel

Bal n. 24, Courante n. 61

Bal n. 62, Sarabande n. 63, Gigue n. 64 da Fünff-stimmigte blasende Music, Bestehend In Intraden, Allemanden, Balleten, Courenten, Sarabanden und Chiquen, Als Zweyen Cornetten und dreyen Trombonen Balthasar Christoph Wust, Frankfurt, 1685

Heinrich Schütz

Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst

Se il Signore non costruisce la casa, Salmo 127 (126)

da Psalmen Davids

Dresda 1661

Johann Christoph Pezel

Sonata à 5 n. 1 da Hora decima musicorum Lipsiensorum

Georg Heinrich Frommann, Leipzig, 1670

Maurizio Cazzati

Magnificat

da Salmi da Cappella per tutto l’anno a quattro voci, op.33

Eredi di Evangelista Dozza, Bologna 1663

Sonata 4 “La Ghisigliera”

da Sonate a 2, 3, 4 e 5 con alcune per tromba, op.35

Mariano Silvani,Bologna 1665

Ave Regina Caelorum

da Compieta e Letania a Quattro Voci, op.7

Vincenti, Venezia 1647

Capriccio sopra 7 note da Correnti, balletti, galiarde a 3 e 4

Francesco Magni, Venezia, 1659

*