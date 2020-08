SEGUGIO.IT * RC AUTO: « PIù VECCHIA È LA MACCHINA E PIù SI SPENDE, SOSTITUENDOLA CON UNA NUOVA SI POSSONO RISPARMIARE FINO A 1.700 EURO IN 10 ANNI »

Uno studio condotto da Segugio.it evidenzia che i premi RC Auto aumentano con l’anzianità del mezzo. Sostituendo una macchina vecchia con una nuova si possono risparmiare fino a 1700€ in 10 anni, risparmio che può arrivare a 2500€ e oltre in alcune grandi città.

L’ACI, nel suo rapporto “I veicoli coinvolti in incidente stradale”, evidenzia come all’aumentare dell’anzianità dell’auto aumentino anche gli incidenti, come sintetizzato nella seguente tabella (Tabella 1):