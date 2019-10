COMUNE SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) * TEMPESTA VAIA – “FESTA DEGLI ALBERI”: « GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL PRIMIERO PROTAGONISTI DEL PROGETTO ‘LACRIME DI RESINA »

Vaia, gli alunni ripiantano gli alberi sradicati. Originale “Festa degli alberi” per gli alunni delle scuole di Primiero e Vanoi, nell’ambito del progetto ‘Lacrime di resina’. 500 piantine provenienti dal vivaio della Forestale, torneranno a vivere nei boschi colpiti dalla tempesta.

Ad un anno dalla tempesta che ha stravolto il territorio, i giovani saranno protagonisti di una originale “Festa degli alberi” che si terrà nei prossimi giorni, in varie zone del Primiero e Vanoi. Saranno loro a dare vita nuovamente ai boschi, duramente flagellati dalle raffiche di vento e dalla tempesta di fine ottobre 2018.

Lacrime di resina

In seguito alla tempesta, in zona è nato il progetto “Lacrime di resina” promosso dalla Consulta dei Giovani del Comune di Primiero San Martino di Castrozza che ha organizzato diversi progetti per raccogliere fondi destinati alla ricostruzione dei sentieri danneggiati.

Tra le varie iniziative, è stato proposto inoltre alle Scuole, di mettere a dimora un certo numero di piante fornite dal vivaio provinciale in un’area indicata dai custodi forestali del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano, Imèr e Canal San Bovo, durante la consueta Festa ecologica che solitamente viene organizzata nel periodo autunnale.

Saranno 500 le piantine che verranno piantate dagli alluni delle materne, primarie e secondarie di primo grado. Si inizia il 15 ottobre dalla Val Canali con la primaria di Tonadico e San Martino di Castrozza, si proseguirà poi con la primaria di Mezzano, le materne di Mezzano e Imèr e l’istituto Santa Croce in località Scudelle.

La secondaria di primo grado di Fiera tornerà invece il 16 ottobre in Val Canali, mentre il 21 ottobre toccherà alla materne di Primiero (Siror, Transacqua, Fiera e Tonadico). Il Vanoi con tutto il polo scolastico organizzerà la festa degli alberi il 15 ottobre a Caoria in zona Rebrut. In caso di maltempo, gli appuntamenti slitteranno di una settimana.

Durante ogni giornata, i giovani saranno accolti dai Custodi forestali con un momento di riflessione su quanto accaduto nella notte del 29 ottobre 2018. Seguirà la messa a dimora delle piantine fornite dal vivaio provinciale da parte degli studenti.

Mercalli a Primiero

Sempre nell’ambito del progetto Lacrime di resina, il prossimo venerdì 25 ottobre è previsto a Primiero un incontro con il noto meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico, Luca Mercalli, che in mattinata incontrerà le scuole all’auditorium di Primiero.

In serata invece, è prevista la conferenza di Mercalli con l’esperto locale Ervino Filippi Gilli, alle ore 20.30 all’Oratorio di Pieve.